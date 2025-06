Las Ligas Menores no solo tienen más de una década incubando su sonido en los márgenes del indie porteño, sino que, también, han llevado su pulso lo-fi y sus letras a escenarios globales, presentándose, por ejemplo, en el Festival Coachella, el Lollapalooza Argentina y Primavera Sound Barcelona.

Además, su sonido lo-fi que roza con lo literario llegó en 2022 al micrófono de KEXP, la emblemática emisora de Seattle que ha impulsado carreras de artistas de todo el mundo, permitiéndoles así ampliar su audiencia en Estados Unidos y confirmando su capacidad para conectar con un público global más allá de las fronteras lingüísticas.

2024, sin embargo, fue un año complicado para la banda al consumarse en octubre la salida (o, como dicen los rumores, la expulsión) de la mayoría de sus integrantes; Nina Carrara, Angie Cases Bocci, Pablo Kemper y Micaela García, quedando solo Anabella Cartolano, figura que desde los orígenes de Las ligas ha fungido como su vocalista y compositora principal y que dio el anuncio desde Instagram.

Esto, aunque provocó gran revuelvo entre la escena del indie internacional (con dimes y diretes venidos de colaboradores y artistas cercanos a la banda y con un silencio casi sepulcral por parte los ahora exintegrantes) no impidió a “Annie” de seguir componiendo y de seguir trabajando en la confección de un nuevo material discográfico, el cual vio la luz recientemente.

Hoy, con una alineación renovada que incluye a las chicas Mica, Pau, Fausti y Lu, regresan a México para presentar A Esta Altura, su esperado tercer álbum, que fue estrenado el pasado viernes 20 de junio.

Darán shows en ciudades cono Guadalajara, Monterrey, León y Ciudad de México, en donde tocarán este domingo 29 de Junio en el Lunario del Auditorio Nacional, en punto de las 19:00. En nuestra charla, exploraremos los secretos detrás de ese disco y de su particular proceso de composición, que conllevó un viaje de la capital a la estepa argentina, fundiendo, al caer el sol, distorsiones ondulantes con poesía directa.

Hablen de su nuevo disco. Le pregunté a Chat GPT y me dice que tiene un enfoque narrativo renovado: ¿es verdad?

Qué miedo. Sí, tiene una nueva narrativa. Aunque incluye canciones nuevas (incluso algunas que son del año pasado) también contempla otras muy antiguas como “El desierto”, por ejemplo, que es del 2015, pero que se les dio una vuelta inesperada en cuanto al sonido. Creo que “El desierto” es la que más me sorprendió el resultado. A todos, en realidad. Trabajando esta canción de pronto nos daban las 9 de la noche y estábamos todos con cara de “esto está quedando como algo que nos gusta” y ese fue un momento muy lindo… es increíble cuando no te das cuenta que pasó el tiempo porque estabas haciendo algo que te consumió para bien.

En conclusión, sí, hay una búsqueda de sonido nueva en este disco y una búsqueda narrativa también. Así que el Chat que tiene razón.

Las Ligas Menores.

¿Con quién grabaste este disco? ¿Cómo fue la metodología de trabajo?

Este disco lo hicimos con los chicos del Sello rojo que son de Lago Puelo, de la provincia de Chubut en la Patagonia, yo soy de la Patagonia, entonces fue como cerrar todo un círculo. Nuestras metodología de trabajo fue así: estábamos en el estudio de 10 de la mañana hasta las 6 u 8 de la noche. Yo dormía en el estudio, había una cocina, había una cama y yo estaba ahí siempre. Ellos venían en el horario en que trabajábamos.

Qué emociones les genera volver a tocar acá en la ciudad de México.

Me emociona, porque México siempre nos dio una recibida muy cariñosa.

Latinoamérica, en general, pero hay algo muy distinto que pasa en México; la gente espera para un autógrafo, se acercan y tiemblan porque están nerviosos. Me sorprende porque en Argentina no pasa así; sí, hay gente que se acerca y te habla, pero es algo más como: hola ¿vos sos Ani? y ya está. Allá como que te ubican en otro lado, no sé cómo explicarlo, pero es hermoso, siempre que voy a México me vuelvo con amuletos o cuadros que me hicieron. Siempre tenemos presente que estamos donde estamos gracias al público de México que desde el día 1 nos ha apoyado un montón.

Háblame de esta poética del error que coquetea con la reivindicación del fracaso como algo válido, algo que no debe de avergonzarnos (algo que está presente en su nombre y en varias canciones).

Sí, es que el error es parte del ser humano. Así como está buenísimo ganar, también a veces está buenísimo perder porque se aprende, quizás, más. De ahí mi abrazo al error, para valorar el aprendizaje, algo que es parte de uno desde que se es chico hasta adulto.

“Peces en el mar”, por ejemplo, es la canción preferida de mis sobrinos chiquitos. Creo que les gusta porque en un momento dice: "Sí me equivoco ¿qué me van a decir? Qué me van a retar?" Yo me los imagino plantándose antes su mamá, que es mi hermana, y cantándole la canción (risas).

Hay poesía en sus canciones; qué literatos y otros artistas, pintores, cineastas han influenciado en su emotividad.

Este último disco me imaginaba muchísimas películas. Me imaginaba, específicamente, que estaba componiendo el soundtrack de una película; algo climático, como de una escena. Creé, por ejemplo, una intro de una canción pensando en algo visual que me gustaría después mostrar. No sé si voy a tener plata para hacer el video, pero digo, en mi cabeza está. Hace sentido para mi, porque hay muchas canciones que me gustan, justo, porque salen en una determina escena de cierta película. Considero valiosa esa conexión entre lo visual y lo sonoro típica, por ejemplo, de Tarantino.

En cuanto a libros, yo leo mucho, no hace mucho terminé de leer Cometierra, de Dolores Reyes, escritora argentina.

Mis letras, sin embargo, no se basan mucho en los libros que leo, sino, más bien, en cuestiones visuales de películas o de fotografías.

Cómo viven esto de la viralidad en TikTok. Pienso en el fenómeno que sigue siendo “Accidente”, que se siente que una canción tuya se vuelva meme.

Es raro, porque no sabemos ni cómo sucedió. Lo agradecemos, obvio, porque amplió más nuestro público. Pero me da una intriga que digo, ¿quién? O sea, ¿en qué momento alguien lo publicó y después se hizo viral? Pero bueno, sucedió, creo que hoy día también las cosas van a una velocidad muy grande y eso en ciertas cosas está bueno y en otras no.