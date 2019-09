Lanzan video en el que Freddie Mercury vence al cáncer

Madrid.— Universal Music Group lanzó este jueves un emotivo videoclip que acompaña al tema de Freddie Mercury “Love me like there’s no tomorrow” con motivo del 73 cumpleaños de la estrella de Queen y pone un final feliz a su lucha contra el sida. Dirigido por el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David, se trata de una pieza animada que, a través de dos glóbulos blancos, cuenta la historia “no de dos hombres sino de una conexión y el poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo”.