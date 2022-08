Bryce Dallas Howard revela que en "Jurassic World" le pagaron "mucho menos" que a Chris Pratt

Luego de que se conociera que Lady Gaga recibirá la mitad del pago que Joaquin Phoenix por coprotagonizar la secuela de "Joker", un nuevo caso reflota la duda de si se esta diferencia se debe a consideraciones técnicas o si es una expresión de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres.

En entrevista con "Insider", la actriz Bryce Dallas Howard reveló que por actuar en "Jurassic World" le pagaron "mucho menos" de lo que publicó la producción de la película en su momento –que hablaba de 8 millones de dólares para ella–, y muy por debajo de lo desembolsado en su compañero de reparto, Chris Pratt, quien recibió unos 10 millones de dólares.

"Me pagaron mucho menos de lo que decían los informes. Mucho menos. Cuando empecé en 2014 a negociar para 'Jurassic World', era un mundo diferente y me encontraba en una gran desventaja. Por desgracia, tuve que firmar por tres películas y así quedaron establecidos los acuerdos", explicó.

Lee también: ¿El Capi Pérez decide irse de TV Azteca?

También destacó el compañerismo de Chris Pratt y contó que él tomó medidas para que ambos obtuvieran los mismos beneficios en otros negocios relacionados con la franquicia.

"Siempre que ha habido una oportunidad de meter mano en cosas que no se habían negociado, como un juego o una atracción (en un parque temático), él (Chris Pratt) me ha dicho literalmente: 'Tú no tienes que hacer nada. Yo voy a llevar toda la negociación y vamos a cobrar lo mismo. No tienes que pensar en esto'. Lo amo tanto por hacer eso. Realmente me han pagado más por ese tipo de cosas que por la película", confesó.

Lee también: "Mau Nieto me drogó", asegura mujer en nueva acusación contra el comediante

rad