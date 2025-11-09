Más Información

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

“No sé si el Dios de la Biblia pueda valer hoy”: entrevista a Antonio Piñero

“No sé si el Dios de la Biblia pueda valer hoy”: entrevista a Antonio Piñero

Al cumplir 30 años, Juanpa Zurita decidió detenerse y replantear el rumbo mirando a las alturas.

En lugar de organizar una gran fiesta, optó por enfrentar su crisis de edad subiéndose a un avión monomotor sin baño, junto a un piloto al que apenas conocía, para darle “la vuelta al mundo”.

La intención, dice el influencer, era ponerse a prueba, romper la rutina y recuperar el vértigo de no tener el control.

“Siempre intentaba que todo saliera perfecto, pero en este show entendí que la vida ocurre cuando los planes se caen”, comenta Zurita a EL UNIVERSAL.

Así nació La peor vuelta al mundo, docurreality de Disney+ en el que el creador de contenido cambia los reflectores por un viaje que, más que geográfico, es personal.

Lo acompaña Matt Guthmiller, piloto estadounidense que a los 19 años obtuvo un Récord Guinness al volar solo alrededor del planeta.

El contraste en sus personalidades, coinciden, es parte del atractivo: uno obsesionado con el control y el otro con improvisar.

“En aviación todo gira en torno a seguir un plan, pero con Juanpa al lado nada salía como estaba previsto”, bromea Guthmiller.

Aprenden del vértigo

A lo largo de la travesía, marcada por tormentas, aterrizajes forzosos y momentos de incertidumbre, Zurita descubre que el caos también puede servir de brújula.

“Nos metimos en situaciones donde no sabíamos si reír o llorar, pero justo ahí estaba la magia”, comenta Juanpa.

El recorrido abarca ocho países y cuatro continentes, desde Las Vegas hasta Tokio, pasando por Islandia, Cuba, Costa Rica, Marruecos, Rumania y Vietnam.

En cada parada, Zurita pone a prueba su resistencia física y mental, y reconoce que lo que comenzó como una locura terminó siendo una experiencia transformadora.

“Entendí que la vida no siempre te lleva a donde planeas, pero casi siempre te lleva a donde necesitas estar”, reflexiona.

Cada episodio incluye la participación de distintos invitados: Lele Pons, Facundo, Jair Sánchez, Chingu Amiga, Daniel Sosa, Esen Alva, Azuara Harold y Daniel Rodrice,

Todos lo acompañan en desafíos que van desde lanzarse de la torre más alta de Estados Unidos hasta practicar sumo en Japón o recorrer desiertos en camello.

“Cuando pones a un influencer y a un piloto en un avión pequeño durante meses, algo va a salir mal. Pero eso lo hizo divertido. La vida ocurre cuando los planes se caen. Y eso está bien”, admite Matts.

Travesía introspectiva

Aunque el reality tiene adrenalina y humor, Zurita reconoce que el mayor cambio fue interno.

“Creo que tiene que ver con crecer. Mis prioridades están cambiando: ahora quiero pasar más tiempo con mis papás, con mi pareja. Antes todo era ‘¿qué sigue?’, ahora digo: ‘nada, brother”

La reflexión atraviesa toda la serie: el contraste entre el joven que perseguía la viralidad y el adulto que busca propósito.

“Las partes más gratificantes de la vida están en lo que no planeas”, resume Matt.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]