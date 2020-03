Jade Catta-Peta sonríe ante los malos pronósticos

A Jade Catta-Preta le gusta reírse de los malos pronósticos.

Nació en Brasil y llegó a Estados Unidos a los 14 años sin hablar inglés. Hoy es una reconocida comediante y la nueva presentadora del programa The Soup, del canal E!

“Aprendí inglés viendo la televisión”, cuenta en entrevista

.

“Llegué hasta donde estoy después de 13 años en Los Ángeles. Intentando todas las noches: hice muchas audiciones, tuve muchos rechazos. Prácticamente fui como la dama de honor y ahora se siente raro ser la novia”, bromea.

La comedia, reconoce, es un terreno complicado y muy competido, en el que los hombres son mayoría. No sabe bien por qué, aunque ha percibido que ciertas bromas causan más gracia, si son contadas por personas del sexo masculino.

“Para la gente no es fácil reírse de una mujer. Nosotras debemos siempre trabajar un poco más duro para que nos tomen en cuenta.

Probablemente a mí me ayuda ser original, me siento muy orgullosa”.

Eso que la distingue, considera, implica el sentirse cómoda siendo mujer y latina en el mundo masculino y anglosajón, pero nunca llevarlo como una bandera. Cree que es mejor concentrarse en lo que cada quien puede aportar.

“Nunca he sentido que no puedo obtener algo porque yo soy mujer o que deba ser considerada algo especial porque soy latina. Nunca me he sentido así. Creo que lo gracioso es gracioso en cualquier contexto. Y si eres buena serás exitosa en todo lo que quieras. Es importante saber qué puedes ofrecer”, remarca.

La nueva temporada de The soup comenzará en Latinoamérica el 30 de marzo a las 22:00 horas por E! En ella Catta-Preta seguirá el formato de tradicional de este programa que suele mostrar momentos divertidos de la televisión de los cuales el presentador hace bromas.

“No es nada profundo, sólo se trata de pasarla bien. Queremos que nos vean como a una familia, que la gente a quien le gustaría en la televisión pueda relacionarse con nosotros. Espero inspirar a una pequeña niña, que reconozca su humor un poco latino y el universal”.

Hay formas de hacer reír

Catta-Preta inició su carrera haciendo stand up en Los Ángeles, en donde aprendió de muchos colegas con experiencia y tomó consejos.

La mejor forma que ha encontrado para hacer reír a otros es burlarse de situaciones que le ocurren, o de sí misma, y que todos puedan relacionarse con eso que ha vivido.

En México, circuló un video en el que el standupero Ricardo O’Farrill hacía una broma con referencias que algunos consideraron pedófilas.

Algunos del gremio lo justificaron alegando que la comedia no tiene límites. Jade no está de acuerdo: “Mi estilo de comedia nunca fue burlarme de temas delicados o hacer roast”, se adelanta.

Roast significa literalmente “rostizar”. Es un tipo de comedia en el que una persona famosa suele ser homenajeada con críticas de todo tipo, que incluyen temas tabú, burlas sobre sus personalidad o físico.

“Nunca ha sido mi estilo, prefiero enfocarme en hacer bromas sobre mí. Así la gente se siente más cómoda porque dicen: “Hey, he estado allí antes’”, remarca.

La comediante está consciente de que son tiempos distintos. Algunos, sabe, consideran que las nuevas generaciones son muy susceptibles a las burlas, pero es algo que ella ve bien, pues el humor no debería estar alejado de la responsabilidad de quien hace una broma.

“Reír es como tener una opinión y tener una opinión es algo muy delicado. No quieres ser atacada por tener una opinión y por eso creo que mi tipo de comedia busca hacer sentir a la gente más cómoda”, explica la nacida en Sao Paulo.

“Dicen que nada está realmente fuera de los límites, pero definitivamente no me inclino hacia ese tipo de comedia, ese no es mi estilo, siempre hay alguien que se ofende, yo lo siento si ha pasado pero no creo que realmente haya empujando en ese sentido”, enfatiza.

Jade no se siente especial, cree que ha aprendido de los presentadores previos de The Soup y que lo que más puede aportar es haber sido fan del show. Espera ser inspiración de la gente en Latinoamérica.

“Seamos honestos, creo que tendré que ponerme un bikini para tener éxito —bromea—. No, en verdad sólo espero que la pasemos bien y ríamos”, concluye.