Instan a confiar en historias infantiles

Sharjah, Emiratos Árabes.— Orozbek es un niño que vive en un mundo lejano: junto con su abuela en un pueblo remoto en lo más profundo de las montañas nevadas de Kirguistán.

El pequeño camina largas distancias e incluso cruza un río con la firme idea de que así se alcanzan los sueños.

Lejos de ahí, en Jordania, Tamara también sueña. Antes odiaba su vida en Siria, que estaba llena de pérdidas, pero ahora que está en un campo de refugiados su mamá le ha enseñado, por medio de cuentos que comparte con otras niñas, que se puede seguir creyendo.

La primera historia se llama Salvador Dali y fue filmada por el kirguís Eldiar Madakim; la segunda, The neighborhood storyteller, es un documental de la mexicana Alejandra Alcalá.

Ambos filmes capturaron miradas en el Sharjah International Film Festival for Children and Youth (SIFF), que concluyó este fin de semana con la proyección de 95 filmes de 34 países y más de 30 mil visitantes.

“Más que nunca los niños necesitan saber de este tipo de historias, que creemos puentes entre nuestras naciones para descubrir que tenemos mucho en común”, asegura la directora del festival, Sheikha Jawaher bint Abdullah Al Qasimi.

Sheikha enfatiza que los realizadores no deben desistir en contar historias distintas y originales e insiste en que estas pueden ser apoyadas más que nunca desde muchos frentes.

“Hay filmes entretenidos, eso siempre está ahí. Pero también hay otros que tocan más fibras. Un niño de 12 años de ahora, como mi hijo, no es igual a nosotros a los 12. Hoy los niños y jóvenes buscan más respuestas”.

Para ilustrar su punto de vista, la directora del festival pone como ejemplo el tabaco, que pudo haber sido una prohibición en algún momento, pero hoy requiere más bien concientización, que se les explique a los jóvenes lo dañino que es.

“Las juventudes reciben muy bien los mensajes hoy en día. Los mueven de manera psicológica, social; en una parte muy emocional. Buscan explicaciones y debemos priorizar eso desde las diferentes manifestaciones del arte, como el cine”.

El festival de esta ciudad de Emiratos Árabes prevé que el próximo año haya representatividad de países latinoamericanos, en especial de México.

“Si los realizadores mexicanos confían en contar grandes historias, hay muchas organizaciones en el mundo que quieren apoyar. Es un gran momento, para ello: buscar apoyo en equipo, dinero y proyección”.

Ganadores internacionales

El festival emiratí reconoció filmes de distintas latitudes que compitieron el siete categorías.

Two friends, el debut como director de Prasun Chatterjee de India, fue como Mejor largometraje; Nour Shams, dirigida por Faiza Ambah de Arabia Saudita, ganó en la categoría de Cortometrajes de la zona.

Salvador Dali ganó en la categoría de Cortometraje internacional; Death and the lady, realizada por Geoff Bailey y Lucy Struever de EU, se alzó como Película animada y Bigger than us, de Flore Vasseur, a Película Documental.