Infieles seriales

Cuando un famoso tiene un affaire extramarital o extrarelación y el público, por la razón que sea, se entera, es seguro que habrá un gran escándalo cuyas repercusiones a veces se prolongarán incluso durante meses. Y, a pesar de esto, hay celebridades que incurren en infidelidades una y otra vez, aunque los cachen una y otra vez, y no solamente sus parejas, sino las publicaciones y sitios de chismes. ¿Quiénes son algunos de estos malportados?

1) Tristan Thompson

El jugador de basquetbol canadiense, de 28 años, actualmente en el equipo Cavaliers de Cleveland, es el padre de la única hija de Khloé Kardashian, True, y fue su pareja por algo más de dos años. Cuando Khloé estaba a punto de dar a luz la hija de ambos, True, en Cleveland, el rumor de que Thompson había sido visto en “actitud cariñosa” con una misteriosa morena en Nueva York corrió como pólvora. Muy pronto sitios como TMZ y The shade room publicaron otros videos mostrando múltiples infidelidades que las Kardashian después confirmaron. Khloé lo perdonó, pero un año después ocurrió la peor debacle, en una fiesta, Tristan besó a Jordyn Woods, la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, la hermana de Khloé. Después de este incidente la pareja rompió definitivamente. Sin embargo, ya antes de que se involucraran, la reputación de Thompson no era la mejor. De acuerdo con el sitio Insider, Khloé y Tristan empezaron a salir cuando la entonces novia de Thompson, la bloguera Jordan Craig, estaba embarazada del primer hijo del basquetbolista.

2) Kobe Bryant

El exbasquetbolista estadounidense de Los Ángeles, Kobe Bryant, de 41 años, es considerado uno de los infieles más notorios y descarados. En 2003, fue acusado de abuso sexual en contra de una recepcionista de 19 años. La chica desistió de su acusación de violación, pero Bryant admitió haber tenido relaciones sexuales con ella. A pesar de esto, la esposa del exjugador, Vanessa, ha permanecido a su lado. En 2011, de acuerdo con el sitio IBT, Vanessa estimó que Kobe había tenido más o menos 10 affaires por año y que habría tenido sus “queveres” con por lo menos 105 mujeres a lo largo de su matrimonio. En 2013, Vanessa pidió el divorcio, pero después se arrepintió y la pareja sigue unida hasta la actualidad.

3) Sienna Miller

Aunque es más conocida la historia de cómo fue engañada por Jude Law con la niñera, Sienna tampoco es una blanca paloma. Mientras ella y Law estuvieron juntos, ella tuvo un affaire, que admitió abiertamente, con el actor de la saga de James Bond, Daniel Craig, según el sitio del diario Daily Mail. Después de que dio por terminada su relación con Law, Sienna tuvo un romance muy público con el actor Balthazar Getty, quien estaba (y permanece hasta la fecha) casado. Después de Getty, Sienna empezó a salir con el actor Tom Sturridge, padre de su hija, Marlowe. Sin embargo, en 2015, el sitio Radar Online reportó que Sienna podría haber tenido un romance con su productor en la película The lost city of Z, nada más y nada menos que Brad Pitt. Lo cierto es que dio por terminada su relación con Tom Sturridge al poco tiempo de empezar la filmación.

4) Jack Nicholson

El legendario actor estadounidense de 82 años tuvo una relación con la actriz Anjelica Huston durante 17 años, a lo largo de la cual la engañó con cuanta mujer pudo. En su biografía Watch me, la actriz que reveló que Nicholson se fue de una de sus primeras citas para romancear con su exnovia, Michelle Phillips, integrante de la banda The Mamas and the Papas. Durante un concierto al que acudieron, la cantante Joni Mitchell se sentó en las piernas del actor enfrente de sus narices. Huston encontró en su casa numerosas notitas amorosas y otros “recuerditos” que otras mujeres dejaban en la casa que compartían. Las gotas casi simultáneas que derramaron el vaso, fue que, en 1990, Nicholson confesó a Huston que estaba esperando un hijo de la actriz y modelo Rebecca Broussard, y, unos días después, la revista Playboy publicó un recuento de las proezas sexuales de Nicholson con una modelo. Huston perdió la cabeza, fue hasta su oficina en Paramount Pictures y lo atacó físicamente antes de dar por terminada definitivamente la relación.

5) Justin Timberlake

Hasta no hace mucho, Justin Timberlake tenía una reputación bastante bien ganada como mujeriego. En 2009, ya que estaba en una relación bien establecida con su actual esposa y madre de su hijo Silas, la actriz Jessica Biel, se rumoró insistentemente que el actor y cantante había tenido un asuntillo con Rihanna. Una fuente anónima dijo a la revista Star que la diva del pop y Justin habían estado muy cariñosos en la afterparty de los MTV Awards, la cual, supuestamente, siguió después en un hotel. Según otra fuente, ellos trataron de mantenerlo en secreto pero Jessica se enteró a los pocos días. Sea como haya sido, el romance extraoficial se enfrió en diciembre de ese año. Por otra parte, al año siguiente, el actor tuvo un breve romance con la actriz Olivia Munn, a quien supuestamente le dijo que estaba soltero, de acuerdo con la publicación US Weekly.

Por último, recientemente, el actor apareció en unas fotos tomado de la mano de su coestrella en la película Palmer, Alisha Wainwright. A pesar de que el artista aseguró que nada más había sucedido entre ellos, pidió una disculpa pública vía Instagram a su esposa e hijo, por lo que pudiera “malinterpretarse”.

Hola, Gurú:

Soy muy fan de la exmodelo y jetsetter española Naty Abascal, me encanta su estilo y me gustaría vestirme como ella, pero más aterrizado ¿qué me sugieres?

Paloma

Hola, Paloma:

A Naty le gustan mucho los colores brillantes, las combinaciones inusuales de estampados, lo étnico y los accesorios de alto impacto. Para lograr un look parecido, elige prendas de colores y estampados divertidos, experimenta al combinarlos manteniendo la regla de buscar emparejar familias similares de color. Toma en cuenta que ella es tal vez demasiado audaz en ese sentido, quizá sea una mejor opción no hacer combinaciones súper “disparadas”. Busca aretes y collares grandes y coloridos, y finalmente, México tiene una increíble oferta de prendas de origen artesanal con colores y bordados extraordinarios, no dudes en mezclarlas en tu guardarropa. Puede ser que tus piezas estrella no sean de grandes diseñadores, como las suyas, pero tu estilo será tan llamativo como el de tu musa inspiradora.

Besos de Gurú, XOXO

