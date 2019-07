Inclusión da lugar a Paco en tv

[email protected]

La televisión mexicana busca adaptarse a temas y problemáticas que, si bien han estado presentes en la sociedad, poco espacio había en los medios masivos.

Hace un año fue Juan Osorio con Mi marido tiene familia donde habló de la homosexualidad en la adolescencia, lo cual tuvo gran aceptación en el público e hicieron de Aristemo un suceso.

Algo similar sucedió con Amar a muerte y Juliantina, una pareja de chicas lesbianas que logró arrebatarle el corazón al público mexicano y prontó tendrá una película.

Ahora toca el turno a Rubén Galindo , quien en la segunda temporada de la serie Sin miedo a la verdad incluyó a Paco, personaje con síndrome de down, genio de los sistemas de seguridad y softwares.

Este personaje, además de ser un agente de la policía cibernética de enorme lealtad, es el mejor amigo del protagonista de la serie, Manu (Álex Perea).

Para Galindo, incluir a un personaje con down y darle un peso importante en la historia es la forma en la que busca ayudar a desestigmatizar a todos aquellos que viven con este síndrome.

“Sentimos mi equipo y yo que de pronto volteamos la cámara a modelos aspiracionales que nos llevan a filosofias frívolas o perspectivas banales y queremos revalorar la parte más humana del hombre, que es la bondad, la lealtad, el sacrificio y el esfuerzo y quién mejor para mostrarnos esto que gente que no tiene nada más que ofrecer que eso”, detalló Galindo a EL UNIVERSAL.

El productor afirmó que para él no bastaba con tener la participación de un actor con down, también quería mostrar una cara distinta a la que se suele tener acerca de las personas con esta condición.

Paco es un súper genio de la informática, lo cual lo hace pieza clave en la serie del canal Las Estrellas.

“A mí en lo personal las personas down me generan mucha ternura y amor, porque son personas especiales, tienen el amor y la bondad a flor de piel y, de pronto, son desvalorados o son mal vistos por la sociedad. En la serie, a través de Paco estamos viendo que son personas útiles y que pueden aportar mucho a la sociedad, que merecen un lugar importante en la estructura social y laboral y que, mientras más apoyemos a estas personas, seremos mejores ciudadanos y mejores mexicanos”, apuntó Rubén.

El actor quien da vida a este personaje es Paco de la Fuente, un chico con síndrome de down que se ha abierto camino en la actuación, tanto en el cine como en la televisión, donde previamente ya había trabajado en la serie 40 y 20.

“Siempre quise ser actor y mis padres me apoyaron, nunca me dijeron que no, por el contrario me alentaron y a los ocho años empecé en talleres de actuación en Torreón. La manera en qué Rubén muestra a las personas con down hace que se nos vea con otra visión.

“Leí el guión y me encantó. Paco es fuerte, no se victimiza por tener down, él es uno más en la historia, con la misma capacidad y eso está bien porque muchas personas con down somos así y eso ayuda a que nos vean de otra manera y haya más papeles para nosotros en la tv”, añadió el ganador de un premio Ariel por la película El alien y yo.