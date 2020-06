Hollywood no supera racismo

Dentro del medio del entretenimiento la lucha porque los afrodescendientes sean reconocidos se vive desde hace décadas, ya sea por la búsqueda de una mayor variedad de personajes e historias donde sean los protagonistas, como por la presencia en los premios.

A pesar de ciertos logros, la realidad es otra. Basta con echar un ojo a los últimos tres años en las entregas más importantes de Hollywood (el Oscar, Globo de Oro y Emmy) donde las categorías de Mejor actor y Actor de reparto no están equilibradas; un total de 69 actores de color fueron nominados contra 429 blancos.

En entrevista, el crítico de cine Silvestre López Portillo comenta que no ve un panorama en el que, al menos dentro del medio, se pueda alcanzar una igualdad.

“Creo que a final de cuentas nunca ha habido una igualdad, ha habido un poco más de apertura pero nunca van a llegar. La raza afroamericana ha ganado más espacios en tele y en cine pero nunca van a ser los espacios suficientes”.

La discusión cobra mayor importancia a nivel mundial en un contexto en el que la lucha por los derechos de la gente de color tomó fuerza tras la muerte del afroamericano George Floyd, desatando protestas en las que también la comunidad artística ha participado.

Pero, ¿ cuál es la presencia negra en cine y tv?

Recientemente destacan títulos como When they see us, miniserie cuyo protagonista Jharrel Jerome ganó Mejor actor en los Emmy de 2019; sigue el caso real de cinco jóvenes negros culpados injustamente de violar a una mujer, historia que cuestiona al sistema judicial estadounidense. En 2016, los reflectores fueron para Moonlight Mejor película en los Oscar.

Si es cuestión de contrastar, Silvestre destaca que Hollywood ha demostrado una multirracialidad últimamente (un tanto por moda) hacia las comunidades afroamericana, mexicana y oriental.

Algunos títulos que han tratado del tema del racismo son Me llamo Muhammed Ali de 2019, la serie de superhéroes Watchmen y Dear white people, entre otros. También documentales como No soy tu negro, que sigue las vidas y asesinatos Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X.

“Siempre es importante que la gente se acerque a los documentales; en general y más que las ficciones son importantísimos para entender la parte del racismo en cualquier parte del mundo”.

Historia que se repite

La semana pasada, la cinta Lo que el viento se llevó se volvió tendencia al ser retirada del catálogo de HBO Max en Estados Unidos, debido a que perpetúa estereotipos racistas e idealiza la esclavitud.

Precisamente la cinta llevó en 1940 a Hattie McDaniel, actriz y cantante afroamericana, hija de esclavos liberados, a ser la primera en ganar un Oscar por su personaje de “Mammy”, aunque no pudo sentarse con el resto del elenco y fue criticada por su gente por personificar papeles de criada.

Para López Portillo, el punto de inflexión que se vive hoy, el movimiento “Black lives matter” (las vidas negras importan), considera, no afectará la industria del cine ni la de la televisión como debería. Cita la serie de Apple Tv, Dear, que cuenta las vidas de celebridades como Oprah Winfrey y Lin Manuel Miranda.

“Perdón, pero durante toda la historia ha habido este racismo. ¿La muerte de George Floyd, los acontecimientos que están pasando sobre el racismo hoy cambiarán la cinematografía? Sería lo ideal pero se ha demostrado que no.

“En la cinematografía americana no creo. Han demostrado que siempre han estado y ojalá se hiciera un cambio mucho más importante, como las mujeres y la igualdad de sueldos”.

A entregas como las de la Academia por ejemplo se le ha señalado de “Oscar so white” (Oscar muy blanco), movimiento que llevó a que en 2016 figuras como Spike Lee y la actriz Jada Pinkett Smith se pronunciaran al respecto.

“Ojalá a los norteamericanos les sirva esto para revalorar su cultura, su nación, su gobierno, su cinematografía, revalorar quiénes son. ¿Qué han demostrado los norteamericanos? Que siempre esos temas los tocan pero no cambian a lo largo de los tiempos”, opina.

El contraste

En premios como el Oscar, Emmy y el Globo de Oro de los últimos tres años, las nominaciones se inclinan hacia las personas blancas.

Entender el problema. Cintas como "Me llamo Muhammad Ali" y documentales como "No soy tu negro" ayudan a entender el racismo.

Mayor presencia, aunque desequilibrada. Tanto en el Oscar como en el Emmy de 2018 fue cuando más nominados hubo en categorías de Actor y Actor de reparto; únicamente una cuarta parte.



- 429 nominados blancos

- 69 nominados negros

Ganador. Jharrel Jerome es el primer afrolatino en alzar el Emmy por Actor por la miniserie "When they see us".