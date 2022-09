Un día de 1984, mientras realizaba un acto para Miguel de la Madrid Hurtado, entonces presidente de México, el paracaídas en que había saltado Tony Osornio, colapsó.

La joven, madre de dos hijos, se había enlistado en el ejército nacional y llegado a ser instructora de paracaidismo cuando ocurrió el percance, el cual la mantuvo en el hospital por tres años y envió para siempre a una silla de ruedas.

Hace 12 años, Osornio acudió a un seminario para hablar de su vida y la fundación que había creado para ayudar a discapacitados y ahí fue escuchada por la actriz Lorena Enríquez, quien quedó atraída por la historia.

Enriquez ("Esta historia me suena" y "Como dice el dicho") compró el libro, lo leyó y quedó convencida que debía convertirse en película, le dijo al realizador Raúl P. Gámez ("Viernes de ánimas") y éste le contestó que si podía convencer a Tony, entonces se haría.

"Conseguí su teléfono y cuando llegamos con ella, de inmediato se enamoró del proyecto porque Raúl le dijo que sería una historia motivacional, de vida, de superación, y ella dijo que sí, porque su vida no era un drama" recuerda la actriz.

Tras varias negativas por parte de la iniciativa privada y fondos gubernamentales, ambos lograron levantar "Salto a la vida", cinta que llega este jueves a cines comerciales, con Lorena como protagonista.

El guión, en el que estuvo cerca Tony, permaneció ocho meses en revisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se contaría la vida de uno de sus elementos más conocidos

"Aún en las brigadas de paracaidismo, se llevan instrucciones que ella enseñó. Fue la primera mujer instructora en ese momento y en la Secretaría fue ver que no hubiese palabras altisonantes, checar la forma de expresar, todo", recuerda Lorena.

El rodaje de "Salto a la vida" duró un año, entre 2018 y 2019, porque al utilizarse aeronaves y soldados reales para las tomas, la producción debía adecuarse a los horarios de éstos.Las instalaciones del Colegio Militar, el Campo MIlitar y bases aéreas como la de Santa Lucía, fueron algunas de las locaciones utilizadas durante el proceso.

Tanto el cineasta, como la actriz, se sometieron a un entrenamiento para entender lo complicado de los movimientos en helicópteros y aviones. Lorena hizo sus propias escenas de acción.

"De no haber sabido lo que es estar a 17 mil pies de altura y falta de aire, no habría podido entender bien lo que iba a filmar", reconoce Raúl.

"(Ya en el rodaje) Llegaban a cancelarme hasta tres veces a la semana, a veces por las condiciones climáticas que ponía en peligro a las tropas y cosas así; a veces nos hablaban por la noche para decir que se podría temprano y a las 3 de la mañana ya íbamos en camino", detalla.

Del libro que sirvió de base sólo se ocupó un 50%, indica Lorena, ya que la idea es que quienes estén interesados, también lo compren y sepan más de Tony.

"Para preparar todo íbamos a su casa y me sentaba en la silla de ruedas; la verdad me daba pena observarla mucho, pero ella misma me dijo que tenía que hacerlo, que la viera cómo se movía, cómo agarraba los tenedores o marcaba el teléfono. Siempre se contó con su apoyo", narra Lorena.

María Antonieta Osornio Ramírez, nombre real de Tony, quedó feliz con el largometraje producido por Independent Pictures y distribuido por los propios realizadores a través de Salto a la Vida Films.

"En una función una mujer se me acercó con un niño y quería que me dijera lo que le había dicho antes. Le había gustado y, cuando le pregunté cuál era su escena favorita, me respondió que cuando los superhéroes salen volando de los aviones con sus trajes de colores, que era como los Avengers o Iron Man. Y eso queremos, que los soldados vuelvan a ser los héroes del país, que salen a ayudar", concluye Raúl.

