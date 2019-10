"Hernán", la serie, no le quita lo "Cortéz" a la Malitzin

[email protected]

Cortés sólo la menciona tres veces en sus escritos. No se sabe con certeza su nombre real pero cuando los españoles la conocieron supieron de su grandeza y la bautizaron como Marina, mismo que derivó en Malina para los mexicas (que no pronunciaban la r), o mejor dicho: Malintzin, ya que “tzin” es un sufijo que añadía sumo respeto por la persona, un gesto de cortesía.

Malintzin fue esencial para el encuentro de dos mundos: el de los españoles y el de los mexicas. Una mujer que, se dice, fue respetada en su tiempo por ser una gran política, ser el puente de los dos mundos, pero que también ha sido tildada de traidora, y de la que se sabe poco.

Isabel Mata es la joven de 24 años da vida a Malintzin en la serie Hernán, algo que ve como un privilegio, más en esta época en la que las televisoras están apostando por estas historias.

“A mi personaje lo construí con un sentido de revolución, ella quería hacer algo, siempre había creído que tenía un propósito, vio lo que los enviados de Moctezuma le hacían a su pueblo, ella fue víctima de eso y decidió unirse a Cortés porque creyó que los dos podían hacer algo grande. Para mí hay un sentido de amor, sí hay una pasión, una atracción entre ellos, pero él no la veía como la mujer con la que se acostaba, la veía como una capitana valiente y valiosa, sin ella lo pierde todo”, dijo la actriz durante las grabaciones de la serie en Xochimilco.

El equipo de la productora Dopamine recreó el mundo mexica en Xochimilco y, ayudados de tecnología de punta, mostrarán en pantalla lo que es caminar por uno de los imperios más sorprendentes, destruido por los conquistadores y de los que hoy sólo quedan vestigios debajo de las construcciones coloniales del Centro Histórico.

Óscar Jaenada, protagonista de la historia, dijo que cuando habló con la producción sobre la relación que se mostraría con Malintzin, veía que se estaba romantizando, así que decidieron darle un toque más real.

“Una de las cosas que me ponían en este guión era una relación maravillosa con Malinche y no puede ser así de ninguna manera (...) dije que no podía ser una chica alegre. Marina fue imprescindible, tuvo dos cosas fundamentales. Una, la lengua: si no hubiera sido por ella no hubieran hecho nada, no nos hubiéramos entendido. Y otra, la diferencia cultural que siempre arregló ella”, dijo el actor catalán.

Cuando Cortés llega a Yucatán, supo que había dos prisioneros españoles en manos de los mayas que habían llegado años antes, uno de ellos, Gonzalo Guerrero y otro, Jerónimo de Aguilar. Sin embargo, sólo el segundo se unió a Cortés, pues el otro había encontrado en la cultura maya una familia y se había casado con una mujer indígena. Jerónimo sirvió como traductor del español al maya, pero poco después se dieron cuenta que se hablaban más lenguas en esta tierra.

Cuando se encontraron con Malintzin, vieron que ella sabía náhuatl, la lengua clave del lugar. Y con el tiempo aprende español, con lo que afianzó su poder de traductora y mediadora.

“Ella sabía hacer política, no era cualquier persona. Al mismo tiempo creo que también es un personaje con múltiples facetas. Es una mujer que vivió circunstancias dolorosas nuevas y únicas que las mujeres de su época no podían vivir”, agregó la actriz.

Hernán se estrenará por las pantallas de Amazon el 21 de noviembre. History Latin América, el 22 y en Azteca 7, el 24 del mismo mes.

Cuenta con las actuaciones de Michel Brown en el papel de Pedro de Alvarado y Miguel Ángel Amor como Berlan Díaz del Castillo.