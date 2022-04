Esta mañana Justin Bieber, Ariana Grande y Kanye West despertaron viendo que sus cuentas en YouTube estaban hackeadas y mostrando un video de Paco Sanz, un hombre que estafó a miles de personas al simular una enfermedad terminal.

La cuenta en twitter @Lospelaosbro se ha adjudicado los hechos y presumido, por ejemplo, el presunto password de la cuenta de Michael Jackson, que también fue blanco del ciberataque.

"Esto acaba de empezar", escribió el dueño de la cuenta durante la última hora.

"No pararemos hasta que liberen al preso político Paco Sanz. De momento hemos hackeado a Kanye West, Travis Scott, Justin Bieber y Drake", anunció durante la madrugada tiempo de México.

