Gremio audiovisual alerta sobre pruebas rápidas 

En el gremio audiovisual ya hay algo de desesperación por volver al trabajo, para lo cual se requiere presentar resultados de una prueba Covid. Muchos han valorado hacerlo a través de las llamadas "pruebas rápidas", el problema es que se ha reiterado oficialmente que dichas pruebas sólo tienen un 50 por ciento máximo de seguridad en su resultado. Eso, nos cuentan, pone alerta al gremio, pues saben que habrá vivales que quieran aprovecharse de la desinformación para tener su agosto y ofrecer esas pruebas rápidas como si fueran 100% confiables.

Te puede interesar: Por el coronavirus, en la nueva tv mexicana no hay besos ni abrazos



Isabel Lascurain aprende nuevo oficio

Ante la falta de conciertos en vivo las celebridades se las han ingeniado para mantenerse en contacto con su público y en el caso de la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, la respuesta ha estado ya no en su especialidad sino en la conducción. Y es que prácticamente desde que inició la cuarentena en México se ha dedicado a entrevistar a diversos personajes del medio a través de su cuenta de Instagram bajo el concepto de "Isabelmente musical", la más reciente ha sido Olga a Vives integrante de Ventino.

Arlette Pacheco prefiere mantenerse en casa

Las labores de Arlette Pacheco como actriz y como miembro de la ANDI no se han detenido debido a la pandemia. Durante el confinamiento se ha acostumbrado a realizar conferencias vía Zoom y aunque no ha tenido noticias sobre la serie que estaba por firmar antes de la crisis sanitaria, ella prefiere tener paciencia, que asistir a los foros de grabación, donde considera que muchos de sus compañeros olvidan seguir cuidándose. "En algunos lugares ya se está grabando pero como que va a pasando el día y la gente se va relajando y al rato ya están tomándose selfies abrazados y ahí es donde tienen que entender que no, que no entras a la empresa o no entras al foro y ahí ya no hay pandemia".





Erika Buenfil sorprende con su belleza al natural

Los seguidores de Erika Buenfil valoraron que la actriz mostrara su rostro sin maquillaje en un en vivo de Instagram donde contó su experiencia tras el sismo que sacudió a la CDMX este martes. "Al natural eres lo mejor", "qué bueno que eres auténtica y no estás todo el tiempo maquillada" y "te ves linda en cara lavada", fueron algunos de los comentarios que recibió, mientras que ella apenada uso un filtro para verse un poco más iluminada. "Qué fachas, aquí se nota todo, es que no le sé a esto", dijo Buenfil, quien aprovechó para agradecer por el apoyo que le han brindado en TikTok y su canal de YouTube.

rad