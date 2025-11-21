Frida Kahlo se convierte en la pintora con la obra más cara de la historia: el cuadro El sueño (la cama) fue vendido en 54.6 millones de dólares en la casa subastadora Sotherby’s, en Nueva York, EU.

La subasta de esta particular pieza convierte a Frida Kahlo en la artista con el mayor precio de venta en una subasta, y supera los 34.9 millones de dólares que el argentino Eduardo Costantini pagó por el cuadro Diego y yo, también de Kahlo, en 2021.

El récord de venta de obra de una artista lo ostentaba hasta ayer el cuadro Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, vendido también por Sotheby’s en 2014, que alcanzó en aquella subasta un precio de 44.4 millones de dólares.

La identidad del comprador de El sueño (la cama) todavía no ha sido revelada.

Desde el anuncio de la subasta hace unas semanas, se informó que la particular pieza sería ofertada entre los 40 y 60 millones de dólares; en la subasta, pero tras una reñida oferta de los compradores, la cifra final superó el rango previsto.

La oferta comenzó con los 22 millones de dólares y poco a poco subió en 2 millones hasta llegar a los 40 millones; luego de esa cifra, tardó algunos minutos en subir de nuevo, y esta vez de un millón a la vez.

En la sala predominaba el silencio y los compradores susurraban y se veían unos a los otros. Fue luego de varios minutos que la cifra alcanzó el precio final.

Primero se declaró la venta en los 47 millones de dolares, pero siguió la oferta hasta llegar a los 54.6 millones, en un momento en que los ofertantes y el presentador intercambian miradas y frases.

La pieza fue vendida a las 7:20 de la tarde, hora de Nueva York.

Creada en un momento de gran turbulencia personal marcada por el dolor crónico debido a la poliomielitis y las secuelas del trágico accidente de autobús de 1925, esta pieza es un autorretrato que captura la vulnerabilidad de la artista.

En el lienzo, Kahlo yace dormida en una cama envuelta en una manta, mientras un judas con cohetes en forma de esqueleto de tamaño natural, y portando un ramo de flores, levita sobre ella.

En la obra se puede apreciar la influencia del movimiento surrealista, a pesar de la negación de Kahlo a ser catalogada directamente en este movimiento.

El sueño (La cama) se exhibió por última vez en la década de 1990; todavía no se conoce si la gran obra será exhibida o desaparecerá del ojo público, como ocurre con muchas pinturas adquiridas en grandes sumas en subastas. En el caso de la obra Diego y yo, el comprador decidió prestarla al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) donde se exhibe hoy.

En la subasta hubo otros grandes nombres de la historia del arte, como la pintora Remedios Varo y los artistas René Magritte y Salvador Dalí.