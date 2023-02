Fela Domínguez deja atrás el caos

Recuperada del desamor y con una actitud más positiva es como Fela Domínguez quiere hablar del amor y llevarlo hasta su música y sus conciertos.

El momento personal complicado que, admite, reflejó en su disco Con todo y caos, lanzado hace un año, quedó atrás.

“Este disco fue para mí catártico y lo mejor es que pude hacer para poder sacar muchas cosas por medio de la música, cantando desde un lugar sano; es un álbum que habla de amor propio, de aceptarse tal y como eres, de superar cosas como la infidelidad; me ayudó a sanar”, comenta Fela.

Sin embargo, aquella amarga experiencia le inspiró para crear nueva música ahora y hablar de la parte bonita del amor.

“Poder expresar lo que sientes, por más triste que sea, creo que al final te ilumina por completo y la música siempre siempre hace eso, llenarte de luz y eso me gusta mucho”.

Así, ahora prepara su primera presentación en solitario en Lunario para el 2 de marzo, donde realizará un concierto íntimo y cercano.

“Es un escenario al cual le tengo mucho cariño y agradecimiento, porque no es la primera vez que me presento ahí pero sí es la primera vez con mi proyecto soñado, que es mi disco Con todo y caos, entonces tiene un significado mayor para mí”.

El concierto que presentará Fela en el Lunario es básicamente el mismo que presentó en el Teatro Metropólitan en septiembre pasado más algunas sorpresas, ya que algunos temas tendrán nuevos arreglos acústicos y también incluirá una sección de jazz, género con el cual creció e inició su carrera.

Para Fela es muy importante tener a su padre Beto Domínguez en la batería —él ha formado parte de bandas de artistas como Luis Miguel, Emmanuel y Lupita D’Alessio— y a sus hermanas, Sandra y Samantha en los coros.

“Es una fiesta familiar cada show. Un artista no es absolutamente nada sin una banda que lo apoye y yo tengo la fortuna de tener a mi familia, por lo que me siento cuidada, protegida y, sobre todo, me ayuda a interpretar mejor, porque son de los mejores músicos que hay”.

La estrella de teatro musical explica que esta consciente de que la gente la conoce y ha conectado con ella por lo que ha hecho en obras de teatro como El rey león o El guardaespaldas, por eso ahora el desafío es que la vean y la acepten como cantante solista y se den la oportunidad de conocer su propuesta musical, por eso que mejor que sea en directo.