Verónica Montes cuenta el porqué se quitó los implantes de seno

Verónica Montes es una de las actrices más queridas por su interpretación de villana en la famosa telenovela "Papá a toda madre", hace unos meses la peruana dio a conocer que se había sometido a varias cirugías plásticas para hacer crecer sus senos, después de varios intentos fracasó, ahora impactó a sus seguidores a través de sus redes sociales explicando el motivo por el cual decidió retirarlos.

Instagram fue la red social que Verónica utilizó para expresar el motivo por el cual decidió quitarse los implantes de seno, a través de un Instgram TV con duración de 1 minuto con 40 segundos, la modelo peruana contó la historia de porque tomo esa decisión.

"Cuando llegó el momento de cambiar los implantes y poner los nuevos, mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos, por unos hipoalergénicos pero estos se pegaban a mis musculos y me causan bastante dolor con ciertos movimientos, después de dos intervenciones médicas fallidas me di cuenta que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no quería nada extraño en él, decidí escucharlo y solucionar mi tema de salud", expresó.

También explicó que fue una decisión bastante difícil para su persona, ya que los estereotipos de belleza que le pide su profesión son bastante exigentes, pero aceptó que no es necesario someterse a este tipo de cirugías para cambiar su persona.

"No fue una decisión fácil pero hoy no me arrepiento de haberla tomado, soy feliz como soy, como es mi cuerpo, sin molestia, sin dolores, soy feliz con el tamaño que tienen mis pechos, del que ellos decidieron ser", agregó.

De igual forma dio un mensaje a sus seguidores, amigas y fans mujeres, explicando que si alguna de ellas tiene implantes para verse mejor a pesar de que estos les generen molestias, acudan al doctor y no sufran por algo que no les pertenece.

"Si alguna de ustedes tiene implantes y sienten molestias, por favor vayan al doctor, escuchen a su cuerpo, yo no puedo decirles que no se operen, que no se pongan, que no se quiten, pero les puedo dar un consejo con mucho cariño, no dejen que los estereotipos de belleza que vemos nos afecten… Seamos como seamos hay que sentirnos bellas y plenas, la belleza no debe doler, seamos libre y evolucionemos", añadió.

De inmediato recibió comentarios por parte de sus seguidores, en donde le expresan la valentía que tiene y le aplaudían el mensaje de amor propio que daba, ya que la mayoría de sus fans son mujeres.

"Lo natural siempre será lo mejor, que bueno que decidiste aceptarte", "Excelente decisión, que valiente, tenemos que aceptarnos y amarnos como somos, ser natural", "Que bueno que dejaste de hacerle daño a tu cuerpo y te aceptaste, un abrazo", se leía en algunos de los comentarios.

