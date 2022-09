Shakira se refugia en este hombre para superar su separación de Gerard Piqué

Desde que Shakira se separó de Gerard Piqué su nombre ha quedado pegado en las tapas diarias de los digitales de varios países del mundo. A la decepción de la infidelidad ahora se le ha sumado el hecho de que el futbolista se pasea a plena luz del día con su nueva novia, Clara Chía Martí. Pero este no es el único problema que la colombina enfrenta en estos difíciles momentos.

Como si ya no tuviera suficiente con la división de bienes, la custodia de sus hijos y el romance de Gerard Piqué con una joven publicista de 23 años, Shakira debe hacerle frente a una dura causa iniciada por la justicia de España. A la barranquillera la han acusado de evadir impuestos en el país en el que vivió durante más de una década.

Lee también: Piqué comenzó a salir con Clara Chía pese a ser novia de su amigo, dicen

Piden cárcel para Shakira en España

Los fiscales españoles han llegado a solicitarle al Tribunal que condenen a Shakira a “ocho años y dos meses de prisión” en caso de ser hallada culpable de evadir impuestos. El monto por el cual la acusan asciende a 15 millones de dólares. Además, pedirán una multa de poco más de 20 millones de dólares más.



Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Foto: Twitter @CarLon_2020

“Shakira siempre ha cooperado y acatado la ley, demostrando una conducta impecable como persona y como contribuyente, y siguiendo fielmente los consejos de PriceWaterhouse Coopers, una prestigiosa firma fiscal reconocida a nivel mundial”, detallan los representantes legales de la cantante.

Lee también: Ricardo Darín hace el relato de las dictaduras

“Lamentablemente, la Agencia Tributaria española, que pierde uno de cada dos juicios con sus contribuyentes, sigue vulnerando sus derechos y sigue con otro caso sin fundamento. Shakira confía en que su inocencia será probada al final del proceso judicial”, agregaron desde el estudio de abogados.

Quién es el hombre en que se refugia Shakira tras su separación de Piqué

Sin duda a Shakira le han tocado tiempos muy difíciles. Recordemos que también le tocó hacerle frente a la internación de su padre William Mebarak. Sus hijos Sasha y Milan y sus familiares se han transformado en su mayor sostén durante estos meses más que complejos. Sus seguidores tampoco le han soltado la mano y le han hecho llegar infinidad de muestras de apoyo.



Tonino Mebarak junto a su hermana Shakira. Foto: Twitter @BarranquillaBQ

Si embargo, hay un hombre en particular que no la ha dejado ni a sol ni a sombra. Se trata de su hermano Tonino Mebarak quien por estos tiempos se ha vuelto no solo su mejor consejero sino también su más apreciado confidente. "Ella está bien y lo está llevando todo bien", aseguró en una entrevista reciente el nuevo custodio de la estabilidad de Shakira.