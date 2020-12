“Ánimo que salimos de esta”, dice Poncho De Nigris sobre su lucha contra el Covid-19, el cual padece él, su esposa Marcela y sus dos pequeños hijos.

La pareja dio a conocer la noticia hace unos días, y aunque en un primero momento dijO sentirse bien, conforme han pasado los días, el cantante modelo De Nigris ha resentido con más intensidad los síntomas del coronavirus.

El regiomontano, quien mantiene constante comunicación con sus seguidores a través de redes sociales, confesó que se siente con coraje porque el virus lo atacó a él y a su familia, sin embargo, ante la difícil situación trata de tomarlo de manera positiva y hace un llamado a que se sigan tomando las medidas de prevención.

“Este es un virus muy cabrón, primero te dan estornudos, mucho moco, te empieza a picar la garganta; tiene los síntomas perfectos para que contagies, nadie sabe hasta que te da, es como te das cuenta que está hecho para erradicar una parte de la raza humana”, expresó el también conductor de 44 años.

“Si me llego a morir de este pedo, no está en mis manos, pero preocuparte no sirve de nada, no estoy asustado, siento que la voy a librar, pero a la gente que no le ha dado cuídense mucho, no salgan, no critiquen, no tiren mala vibra, no juzguen; cuando te de a ti y criticaste a la raza, vas a sentir bien gacho”, sentenció.



Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram, Poncho ha dado algunos detalles de cómo ha sido este complicado momento de lucha contra el Covid-19, y ha detallado que entre los síntomas ha estado la pérdida del olfato, el dolor de huesos y la congestión nasal.

"Día 8 con #covid estos son los días más difíciles, la recaída de la segunda vuelta día 8,9,10 y 11 este bicho te engaña y te hace creer que vas mejorando y de un día a otro te tumba. Estamos en los 4 días claves, ayer me tumbo y no me dejo dormir, oxigenación 92 / 91 frec cardiaca 85 / 90 en reposo y temp 38. Los dolores de músculos y huesos como n, pero la mente juega un papel muy importante en esta lucha, ese día en la madrugada si me paniqueaba de más te vas al hospital. Es aguantar y ganarle con tu mente día a día. Vamos a salir de esta y nos servirá de aprendizaje para valorar más todo y cambiar hábitos. Todo sirve para crecer y aprender, hay que ver lo bueno de lo malo. Ya no importa quien hizo mal o bien, aquí lo importante es aprender y seguir aprendiendo. SEGUIMOS EN LA LUCHA! Cuéntame como te fue a ti y yo te respondo con mi experiencia en lo que llevo los leo y respondo todas las dudas, estoy poniendo mucha atención al comportamiento del virus. COMO LES FUE ???", escribió.

