Hace 18 años, la actriz Kate Hudson protagonizó su segunda portada de la revista InStyle. En ella, aparecía completamente desnuda en un pose sexy que tapaba más de lo que enseñaba, pero, la controversia fue tal que la revista fue vetada en varios puntos de venta.

Ahora, para el 25 aniversario de la revista, Kate vuelve para protagonizar junto a 14 grandes mujeres la portada del último número de InStyle. Y no ha dudado en hablar de su polémico desnudo.

"Para ser sincera, no me lleva mucho tiempo quitarme la ropa. Las personas pueden decir lo que quieran, pero me gusta estar desnuda. ¡Siempre lo estoy!", comienza su relato.

"En 2001, cuando tenía 22 años, estaba en la portada de InStyle por segunda vez. Me acababa de casar y toda mi carrera acababa de dispararse después del estreno de "Casi famosos". Posaba desnuda para la portada y estaba estratégicamente cubierta con lo que básicamente era cota de malla. El estilista tuvo un trabajo muy duro", dice.

"Esto fue prohibido en ciertas tiendas o establecimientos porque se consideró inapropiado. Que les den, vendimos un montón de revistas", continúan explicando la artista, quien disfrutó de la experiencia y considera la portada como una de sus favoritas hasta la fecha.

Hudson también se ha atrevido a hablar de como está cambiando la fama y la industria. Nada tiene que ver el Hollywood en el que ella comenzó, donde no había redes sociales y la gente estaba mucho más conectada, con el Hollywood de 2019: "Hoy una estrella de cine ya no es una estrella de cine, es una celebridad. Hace años, si un actor hacía cualquier tipo de promoción que no fuera de un producto de belleza significaba que su carrera estaba acabada, que ellos estaban fuera de juego. Ahora controlamos nuestras propias carreras y es un gran momento emprendedor·, explica.

"En cuanto a los negocios, las mujeres podemos hacer de todo. No solo tenemos que estar frente a la cámara. Eso es un aspecto positivo, aunque la parte mala es que no es tan entretenido. Y requiere mucho más trabajo", añade con orgullo. Y no le faltan motivos para sonreír, pues este es uno de los logros más importantes que han conseguido las mujeres en al industria del cine.

rad