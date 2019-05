Raymix, el precursor de la electro cumbia está iniciando una campaña contra los narcóticos que lleva por título “Un mundo sin drogas”, ya que dice, están de moda pero es una estupidez caer en ellas.

“Personas y seres pensantes como ustedes tienen la capacidad para darse cuenta que no solo están dañando a su cuerpo sino también están dañando a la familia y a los amigos, todo comienza así de poquito, experimentando, pero esto es una trampa”, señaló durante una charla este lunes en la “Celebración 2019 de Bécalos”.

En el evento, realizado en Papalote Museo del Niño contó con la presencia del cantante de “Oye mujer” debido a que en el pasado, él también fue beneficiario del programa. Allí, además de cantar sus éxitos, motivó a los jóvenes a que estudien y busquen oportunidades, pero enfatizó en el tema de las drogas.

“Tengo un primo que ha estado muy metido en este problema y veo como sufre la familia. Yo también sufro y eso que no somos muy cercanos. Así que de todo corazón no se droguen, es una estupidez, una pérdida de tiempo y de dinero, hay otras cosas maravillosas, existe la música, el cine el teatro, la ingeniería, piérdanse en esos mundos, disfrútenlos, vuelen, pero no alteren su sistema”, agregó.

En el lugar estuvieron presentes Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Bancos de México ABM, A.C. Emilio Azcárraga Jean, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa; Alicia Lebrija, presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa; Gabriela Rojas Jiménez, directora de Bécalos, entre otros.

El ganador del Premio Billboard de la Música Latina también señaló que no hay que preocuparse por los cambios que se hagan en el camino, siempre y cuando los estudiantes sigan lo que desean.

“No importa que cambien de carrera, eso no es tan importante, lo importante es hacer lo que a uno le encante, acuérdense: contribuyan a la sociedad, siempre en todos sus proyectos piensen de qué forma podemos aportar y contribuir en cualquier forma porque es lo que necesita el planeta, no piensen en signo de pesos o en fama, piensen en qué pueden dejar aquí hoy, para hacer de este planeta uno mejor”.

También confesó a los estudiantes allí presentes algunas cosas, como que él nunca fue de excelentes calificaciones, pero eso sí, siempre estuvo interesado en hacer cosas más allá de la escuela, se metía en todos los proyectos extra clase y demás cosas que le dieron una visión más amplia de lo que quería hacer.

“Yo no soy experto en ningún área, pero sé vender bien los proyectos”, compartió, y aconsejó no detenerse por nada ni por nadie. “Si no pueden por la puerta, entren por las ventanas”, puntualizó.

rad