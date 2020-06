Famosos que participan en protestas antiracismo

En los días que siguieron a la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota —un hombre negro que no estaba armado, provocada por un policía blanco durante su arresto—, miles de marchas y acciones de protesta antiracismo bajo el lema de #BlackLivesMatter, han surgido, no sólo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y como suele suceder con este tipo de movimientos que mueven tanto a la acción, a la conciencia y a la manifestación de la propia opinión, muchas celebridades han utilizado sus plataformas para pronunciarse al respecto.

El tema es delicado y algunos han sido atacados en redes sociales por tratar de apoyar al movimiento de una manera que se percibe como equivocada, mientras que otros han ido más allá de algún posteo y han participado activamente, ya sea yendo a las marchas —incluso desafiando a la pandemia— donando a organizaciones, dando discursos y de muchas otras formas. Aquí, cinco personalidades que han apoyado a este movimiento, más allá del bla bla bla...

1) Ariana Grande

La cantante pop había estado posteando sobre la promoción de su nuevo single con Lady Gaga, sin embargo, a partir del jueves anterior a que se lanzara Chromatica, el esperado álbum de Gaga, Ariana empezó a postear exclusivamente sobre #BlackLivesMatter, urgiendo a sus seguidores a actuar, a votar y compartiendo noticias sobre cómo se han ido desarrollando las protestas en Los Ángeles.

No sólo eso, también participó en las marchas pacíficas (con tapabocas) y utilizó su Twitter para expresar su enojo sobre lo que consideró fue una pobre cobertura por parte de la prensa de las protestas pacíficas en West Hollywood y en Beverly Hills. También ha posteado mensajes de ánimo, urgiendo a sus seguidores a participar pero también a mantenerse a salvo y a donar en distintas plataformas.

2) Halsey

La cantante también ha estado participando activamente en las protestas, compartiendo tuits de apoyo, reportes sobre el uso de balas de goma por la policía y, aparentemente, ayudando a curar a algunos heridos. Se dio tiempo también para alabar la participación del cantante británico Yungblud, tuiteando que el intérprete “literalmente corrió frente a las ráfagas de balas de goma para ayudar a gente herida y sacarla de la zona de peligro sin pensarlo dos veces”.

Unos días antes de esto, Halsey estuvo entre las primeras celebridades en tomar acción por la vía financiera. La intérprete, de 25 años, compiló una lista de organizaciones que, según su opinión, merecen apoyo, y señaló que los 100 mil dólares que decidió donar fueron solamente la “primera ola” de sus donaciones —desde entonces otros famosos como Blake Lively, Ryan Reynolds y Chrissy Teigen han donado 200 mil dólares cada uno, como fondos para fianzas y pagar abogados defensores—.

3) Jay-Z

Mucha gente ha protestado en particular sobre la forma en la que el gobernador de Minnesotta, Tim Walz, ha manejado el caso de la muerte de George Floyd. Pero Jay-Z fue un paso más allá, llamó personalmente al gobernador, solicitándole que los otros tres policías que participaron en el arresto de George Floyd y que fueron testigos de cómo el oficial Derek Chauvin estuvo hincado más de siete minutos sobre el cuello de Floyd, sean considerados como corresponsables de su muerte.

“Soy humano, padre de familia y un hombre negro herido, y no soy el único. Hoy, yo, junto con una nación adolorida, llamo a Ellison (procurador general de Estados Unidos) a hacer lo correcto y a juzgar a todos los responsables del asesinato de George Floyd, con todo el peso de la ley. Esto es sólo un primer paso”, escribió el rapero en un comunicado que emitió. Y finalizó: “Pido a cada político, fiscal y oficial en el país, tener el valor de hacer lo correcto. Que tengan el valor de vernos como humanos, padres, hermanos, hermanas y madres que están sufriendo y que después se vean a sí mismos”.

4) Marc Jacobs

Muchos han condenado el vandalismo, pero no así el diseñador Marc Jacobs. Durante el fin de semana antepasado. El diseñador posteó orgullosamente el letrero grafiteado de su boutique en Los Ángeles, con los nombres de Sandra Bland y George Floyd, en sus cuentas personales y profesionales de Instagram. “Nunca los dejes convencerte de que los vidrios rotos o los daños a una propiedad son violencia. El hambre es violencia, estar sin hogar es violencia, la guerra es violencia, el soltar bombas sobre la gente es violencia, el racismo es violencia, la supremacía blanca es violencia, no tener un sistema de salud pública es violencia, la pobreza es violencia, contaminar fuentes de agua limpia por negocio es violencia. Las propiedades se pueden reemplazar, las vidas, no”, escribió el creador.

5) John Boyega

La estrella británica de Star wars es probablemente una de las voces más poderosas de estas protestas. No solamente se había pronunciado ya en numerosas ocasiones en contra del racismo, sino que su voz ha sido una de las más audibles en este caso en particular. Ya antes de la muerte de George Floyd, el actor había escrito su controversial tuit: “¡Odio a los ....racistas!” y a raíz del caso de Floyd, ha estado continuamente posteando información acerca del movimiento, reposteando a activistas, tips para acudir a las protestas y sus propias opiniones.

No sólo eso, sino que dio un poderoso discurso contra el racismo sistémico durante una protesta en Hyde Park, en Londres, el miércoles pasado, en el que, entre otras muchas cosas, dijo: “Miren, no sé si tendré una carrera después de decir esto, pero a la mi... con eso” y dijo: “Necesito que entiendan cuán doloroso es esto, que se te recuerde todos los días que tu raza no significa nada, ése ya no es el caso...” Y, con lágrimas, añadió: “Gente negra, los amo, los valoro. Hoy es un día muy importante. Estamos luchando por nuestros derechos, por nuestra posibilidad de vivir en libertad, de lograr cosas”.

Al día siguiente, tanto Lucasfilms como Mark Hamill, el adorado por millones Luke Skywalker, se pronunciaron públicamente a favor del discurso de Boyega, entre miles de personas más.