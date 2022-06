Fallece a los 70 años, Alec John Such, el primer bajista de Bon Jovi

Alec John Such, primer bajista y miembro fundador del grupo de rock estadounidense Bon Jovi, falleció a los 70 años, anunció el domingo el líder de la formación Jon Bon Jovi.

El cantante Jon Bon Jovi afirmó en Twitter que "como miembro fundador de Bon Jovi, Alec formó parte integrante de la formación del grupo".



Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022

La causa del fallecimiento se desconoce.

Jon Bon Jovi añadió que Alec John Such fue un amigo de infancia del baterista, Tico Torres, y que trajo a Richie Sambora a ver un concierto del grupo, antes de unirse a ellos como guitarrista principal.

pic.twitter.com/mHUkgJTuvq — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022

Con éxitos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" y "Wanted Dead or Alive", Bon Jovi llenó estadios en 1980 en sus giras mundiales.

La banda sigue siendo uno de los mayores vendedores de discos de la historia del rock y tiene su lugar en el Rock and Roll Hall of Fame.

Alec John Such, que tocó con el grupo de 1983 a 1994, y Sambora, que dejó la banda en 2013, actuaron con la formación para la ceremonia de entrada en el Hall of Fame en 2018. Bon Jovi se sumó entonces a la lista de artistas legendarios como los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan o Pink Floyd.

