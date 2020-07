Enrique Guzmán cantará en línea

El productor Alejandro Gou se había mantenido a la espera de que el confinamiento se levantara, con el fin de retomar los montajes Jesucristo superestrella y Hoy no me puedo levantar, y continuar las temporadas que se quedaron en pausa desde el mes de marzo, pero al no haber una fecha para esto ha decidido incursionar en los espectáculos vía streaming.

“Hay que buscarle por todos lados para que podamos tener ingresos. Esto lo hacemos para apoyar a los técnicos, bailarines y demás trabajadores del teatro”, dijo el productor.

El primero de los streaming que Gou producirá es Enrique Guzmán, en concierto a la carta, se trata de un concierto totalmente en vivo de este ídolo del rock and roll desde el escenario del Centro Cultural Teatro I, quien acompañado de todos sus músicos, quienes guardarán una sana distancia y cumplirán con todas las normas de bioseguridad; cantará los temas que la gente le pida desde el otro lado de una pantalla, ya que será un concierto que será transmitido el 29 de agosto por plataforma digital y los accesos se podrán adquirir por E-Ticket.

“Enrique Guzmán y yo somos muy amigos, ya queríamos trabajar ambos, tengo el teatro vacío y él tiene ganas de cantar, ya está harto de estar encerrado. Esto va a estar muy bien porque lo pueden ver en cualquier parte del mundo, él es muy famoso en Chile, en Uruguay, en España; entonces toda esa gente que no han podido verlo lo harán sentados en su casa y por un precio irrisorio, 125 pesos por conectarse. Este es un acto muy importante de Enrique Guzmán, para aportar a toda la gente que no ha tenido trabajo en 17 semanas”.

Los siguientes en subir al escenario serán Los Mascabrothers y Albertano “y a ver qué más inventamos porque no nos podemos quedar quietos sin trabajar y sin que la gente coma”.

Gou también ha tenido que reprograma sus estrenos para este año, ya que tuvo que mover las fechas de estreno de los musicales School of rock y We will rock you para 2021, así que de poder retomar actividades será con obras más pequeñas.

“Estoy preparando dos obras para entrar cuando nos den el semáforo amarillo, y es el Cuarentenorio cómico, y la puesta A oscuras me da risa.