Emilio Osorio toma distancia de Juan Osorio

Durante los meses más recientes Emilio Osorio se ha separado de cierta manera de su papá, el productor Juan Osorio, y se ha dedicado a viajar a distintos países de Latinoamérica, y también por Estados Unidos, para componer y emprender proyectos de trabajo, algo que, afirmó, le ha ayudado a crecer y encontrar los frutos que tanto buscaba en la música.

“No creo que me haya abierto más caminos, pero encontré unos, chiquitos quizá, pero míos, los estoy valorando; encontré viajes que se dieron por ahí y al final llego con mi papá y le sigo diciendo: ‘oye, me invitaron acá, ¿qué te parece?’ hay veces que me dice: ‘yo no lo haría’ pero luego dice ‘te apoyo’”.

Después de que terminó de trabajar en la bioserie de Vicente Fernández El último rey, Emilio se dedicó a viajar durante el año 2022; se fue de México, estuvo un mes entero en Sudamérica: en Perú, Colombia, Brasil, después regresó a México y este año estuvo en Estados Unidos (Los Ángeles y Miami).

“La separación laboral se dio porque empecé a viajar y a componer por el mundo, por Latinoamérica y arriba, en Estados Unidos”, expresó en entrevista durante la presentación de la telenovela El amor invencible, en donde interpretará el tema musical juvenil.

“Ahorita se dio esta oportunidad y la verdad venir, dejar este granito de arena para que sea un proyecto fuerte, ya más de lo que es para mí, es un honor; es muy raro porque ahorita me sentí un artista de que: vienes, cantas y te vas”, señaló antes de salir rumbo a Guatemala, en donde tiene planes de hacer teatro musical y un concierto.

El hijo de Niurka Marcos explicó que fue muy extraña la manera en que se incluyó su tema “Sólo un beso” en dicho melodrama de Televisa.

Primero, dijo, le dio sus piezas a Lalo Munguía, quien es el principal productor musical de la empresa, a quien le gustó la canción de este joven.

Así que le enseñó la melodía a Juan Osorio y él le habló a Emilio para decirle que entraría la canción.

“Está dando frutos por fin seguir en la música y sacando canciones. Últimamente he trabajado mucho en cuanto a composición; tenía la idea de que quería componer algo para el proyecto; hablaron conmigo, me dieron la oportunidad y me dijeron: si nos gusta el tema, sí. Yo canto desde el corazón y eso es muy importante”.

“Más caminos no creo que me haya abierto, pero encontré unos, chiquitos quizá, los estoy valorando”

- Emilio Osorio, cantante y actor