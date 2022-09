“El otro Tom” o el dilema de medicar el TDA

Hace algunos años, Laura Santullo y Rodrigo Plá notaron que la medicación psiquiátrica infantil crecía a su alrededor y ellos, entonces padres de niños, comenzaron a preocuparse por lo que pasaba.

“Era algo muy naturalizado”, comenta Santullo.

“Eso nos llevó a preguntarnos sobre el TDA (Trastorno de Déficit de Atención) y otros en la infancia, de cuáles eran sus límites, lo que se consideraba normal y anormal en términos médicos”.

Esa fue la semilla para El otro Tom, filme que se estrena hoy en cines, en el que una madre soltera (Julia Chávez), tiene un hijo (Israel Rodríguez Bertorelli) con problemas de comportamiento y un diagnóstico de TDA con hiperactividad.

Pero un extraño accidente alerta a la madre de efectos secundarios y cuando decide retirarle el medicamento, amenazan con quitarle a Tom.

Santullo y Rodrigo Plá dirigieron la historia escrita por ella. Consultaron a especialistas para tener todo tipo de versiones, tanto a favor o en contra de la medicación a los niños. Todo con el objetivo de que la historia no se quedara sólo en la imaginación.

“Sabemos que es un tema que genera controversia —indica Plá—, no está definido qué tanto tiene que ver con el contexto, con la genética o si es un poco de ambas; construimos la historia tratando de no tomar partido, no queremos dar respuesta eso, sino acercarnos a dos personas (los personajes), para intentar entender esto”, subraya.

Inicialmente se pensó en montar la historia en la Ciudad de México, lo cual se fue modificando mientra se hacía la investigación de campo.

Luego de que Rodrigo visitó El Paso, Texas, se debió replantear el tema para adecuarse a la frontera, incluida Ciudad Juárez.

A Israel, hijo de padres mexicanos, pero que prácticamente no habla español, le entregaban sólo una parte del guión, a fin de que sus reacciones a lo demás fueran naturales. Lo importante era la vinculación que se lograra con su “madre”, trabajando en determinadas situaciones.

“A veces él nos decía que ya entendía por qué Tom actuaba como actuaba, tenía además el reto de ser dos facetas distintas, cuando estaba medicado y cuando no; y la actriz que en el personaje a veces es neurótico, no se reconocía en ella, decía que ella no haría eso, todo eso sirvió para la película”, expresa Laura.

El otro Tom se estrenó internacionalmente el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, recorriendo después otros certámenes como Toronto y Morelia.

La novela, escrita en paralelo con la filmación, ya está a la venta siendo distintas en varios pasajes, advierte Santullo.