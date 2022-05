El mexicano que está en el Slava Snow Show

Izmir Gallardo tenía la intención de convertirse en un actor dramático, por eso estudió con uno de los mejores maestros y directores de teatro que hay en México, Luis de Tavira, en la Casa del Teatro, pero al final se dio cuenta que no era ese el camino que quería tomar o cómo se quería comunicar, ya que había descubierto un lenguaje que le daba más libertad, el clown.



Actualmente, además de estar al frente de la compañía Clownclusiones, es el único mexicano que forma parte del Slava’s Snow Show.



“El clown es un artista igual de complejo que un actor o hasta más, porque la gente que comprende cómo hacer reír, puede hacer fácilmente un drama y no al revés porque, para mudarse a la comedia, a un actor dramático le cuesta, pero el actor que tiene el tono cómico, que hace reír y que entiende los mecanismos de la comedia, entiende perfecto los mecanismos del drama”.



El artista mexicano buscó prepararse con los mejores, así que, de 2003 a 2006, estudió con un payaso cuya formación fue en las filas del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, y con quien aprendió la técnica norteamericana, además de que es uno de los mejores de México, el maestro en clown, Aziz Gual.

TODO COMENZÓ EN UNA FIESTA



En 2006, una invitación para actuar en una fiesta le cambió su destino, porque el festejado era el artista ruso Slava Polunin, creador del espectáculo Slava's Snow Show, ahí hizo contacto con él y éste lo invitó a ver su presentación y posteriormente a que probara sus habilidades en una función; como a Slava le gustó el trabajo del mexicano, recibió una invitación formal para integrarse a la compañía rusa para la gira en México y después para la internacional, y desde entonces es un elemento constante en este show.



Gallardo recuerda que su llegada a la compañía de Slava Snow Show fue de contrastes, porque se encontró con artistas con una tradición del clown y una comprensión teatral de siglos, algo que en México está en una etapa muy temprana.



Explica que hasta cierto punto son artistas serios y sus personajes tienden a comunicar con muy pocas expresiones faciales, algo que fue muy complicado de comprender para Izmir, porque él es un payaso alegre, extrovertido y con mucha gestualidad, tal y como es el mexicano, pero fue precisamente esto lo que le abrió la puerta para formar parte de este espectáculo.

“Slava Polunin me comentó que se sentía contento de ver cómo hacía comedia, que pensaba que yo podría ser un gran payaso, le gustó mi parte alegre de entendimiento de la comedia, dijo que soy en escena como un niño de cinco años, y considero que hay una sabiduría en la infancia muy interesante, porque es un lugar de sueños y de imágenes, no es la lógica tradicional que nos metieron en la sociedad, es como aprender a vivir feliz, ese es el gran don de los niños, eso es lo que atesoro del clown, poder mirar con esos ojos sabiendo que eres un adulto, vibrar con las cosas más sencillas, que no necesitas grandes cosas para ser feliz”.



Algo que Izmir disfruta mucho al formar parte de Slava’s Snow Show es que siempre están rotando los personajes, por lo que siempre hace una cosa distinta y por lo tanto tiene que saberse completo el espectáculo, lo que es desafiante para la memoria y un constante aprendizaje.



SU VISIÓN ARTÍSTICA DEL MUNDO



Pero este espectáculo no consume toda su atención, gracias a que sólo forma parte de esta compañía por periodos de tiempo puede dedicarle tiempo a su compañía Clownclusiones, con la cual se ha presentado en escenarios como festivales, hospitales, librerías y hasta en la calle, llevando su propia visión artística del mundo.

“Estar al frente de esta compañía es un camino que te invita a estar creativo y activo, generando maneras de comunicarte con el público, desarrollar mi propio lenguaje escénico, al margen del estilo que maneja Slava, es manifestar mi propia manera de entender el mundo como artista cómico, es un gran reto y una oportunidad de seguir haciendo lo que amo en el escenario”.



Gallardo explica que hasta hace unos años el payaso era menospreciado por el mundo cultural por considerarlo un arte menor, pero el trabajo de diversas compañías, como la suya, han logrado cambiar la perspectiva y en la actualidad ya hay apoyos para los artistas de este género, por ejemplo, del Fonca; y como ya lo había dicho, los clowns han demostrado que son actores completos.



“Que yo esté en el camino de la comedia no quita que pueda hacer cosas como actor, de hecho, hice una serie muy importante en Canal 11, la “Fonda Susilla”, hice 26 capítulos en ese programa, que era un personaje de comedia, que es el tono donde me muevo mejor; también hago teatro de cámara, donde no sólo puedo hacer comedia, también drama, yo puedo hacer cualquier personaje”.

FORMAR A MÁS PAYASOS



Su meta a largo plazo es formar a otros payasos, pero asegura que aún no siente que sea el momento para hacerlo, porque tiene muchos proyectos en puerta con su compañía y aún le queda tiempo como parte del elenco de Slava’s Snow, con el que tiene una temporada en la Ciudad de México a partir de este fin de semana en el Teatro San Rafael.



“Quiero tener una escuela donde se forme un actor total, que pueda formarse como payaso y entender la comedia. Por otro lado, quiero hacer reír a mucha gente y que el público me recuerde con una sonrisa”.