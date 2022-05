El guiño de Cara Delevigne a Megan Tee Stallion

Los vestidos que usan las celebridades en las alfombras rojas son siempre verdaderas joyas visuales, con brillos, cortes y colores únicos, pero no siempre son los más cómodos o lucen sin ayuda de alguien más, y eso pasó durante la alfombra roja de los Premios Billboard este domingo, en donde Cara Delevigne se rifó ayudando a la rapera Megan Thee Stallion, con quien acudió a dicho evento.

Resulta que cuando Megan llegó a la alfombra y comenzó a posar para las fotos con su atuendo, comenzó ella misma a hacer volar una de las colas de tela del mismo para que luciera en las fotos, sin embargo, Cara, que estaba a unos pasos de ella y viendo la escena, no dudó en correr y levantar esa parte de su vestuario para que salieran bien las fotos.

Esa noche, Megan ganó el Billboard a Top Rap Female Artist.

Durante la ceremonia Megan posó en fotografías con Cara (quien acudió con un atuendo color negro de pantalón y botas), Anitta y Becky G.

Sobresalió en redes también la reacción de Megan cuando fue anunciado su premio y la misma Cara, sentada junto a ella, estaba emocionadísima mientras que la ganadora sólo puso una cara muy remarcada de sorpresa que ya es viral.

when you WIN at the #BBMAs @theestallion pic.twitter.com/13mlNt1QYm

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 16, 2022