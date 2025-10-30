Más Información

Palm Beach luce rosa pastel, pero su motor es el verde de los billetes y el rojo de la ambición. Así llega la segunda temporada de Palm Royale, la comedia satírica de Apple TV que lleva su crítica social un paso más lejos y convierte el lujo en escenario de feminismo, reinvención y alianzas inesperadas.

“Si vives lo suficiente siendo mujer, serás muchas personas, y todas serán tú”, reflexiona Abe Sylvia, showrunner de la serie.

Basada en la novela Mr. & Mrs. American pie, de Juliet McDaniel, Palm Royale debutó en marzo de 2024 y obtuvo 11 nominaciones al Emmy, incluyendo la de Mejor serie de comedia.

Ambientada en 1969, sigue a Maxine Dellacorte-Simmons (interpretada por Kristen Wiig), una mujer sin fortuna ni apellido que sueña con entrar a la alta sociedad de Palm Beach a través del club más codiciado: el Palm Royale.

Palm Beach siempre ha sido sinónimo de privilegio, pero la serie plantea una vuelta de tuerca:

“Las mujeres ya no quieren sólo entrar al club; ahora quieren dirigirlo”, resume Abe Sylvia

Del escándalo a la reconstrucción

La segunda temporada arranca después del caótico Beach Ball, la fiesta que cerró la primera entrega.

Tras un colapso público, Maxine despierta en un hospital psiquiátrico. Su caída simboliza aquello que ocurre con cualquier mujer que se sale del molde en un mundo que premia la obediencia.

“No inventamos nada: si una esposa se volvía rebelde, podían encerrarla. El mundo intenta mantenerlas cautivas”, explica Sylvia.

Decidida a recuperar su lugar, Maxine se enfrenta entonces a un sistema de apariencias, de manipulación y de reglas que son dictadas por los hombres.

“Para sobrevivir hay que transformarse”, afirma Abe, quien promete una temporada “más loca, graciosa y extrema”.

Allison Janney interpreta a Evelyn Rollins, una socialité que, tras quedarse viuda, decide tomar el control de su dinero y de su vida.

Su relación con Maxine se convierte en una alianza inesperada: descubren que en 1970 el lema no es “esposas perfectas”, sino “sisters before misters”: mujeres unidas para sobrevivir y gobernar.

Entre traiciones, apariencias y secretos, Palm Royale retrata cómo las mujeres de esa época (y esta) deciden usar la elegancia como armadura y el ingenio como arma, como en esta segunda entrega, que llegará el 12 de noviembre a Apple TV.

