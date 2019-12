El entretenimiento hecho en México gusta más en streaming

En febrero pasado, Netflix anunció que realizaría 50 producciones mexicanas entre 2019 y 2020; hasta el momento lleva casi 30 y, al parecer, algunas de ellas han sido las predilectas de los espectadores de este país.

Entre los shows más populares en la plataforma streaming, este año destacan en las primeras posiciones las “hechas en casa” y en especial del género de comedia.

La lista de las producciones más populares, compartida por Netflix a EL UNIVERSAL, da a conocer qué fue lo más llamativo en cuanto a películas, series, reality shows, documentales, stand-ups y programas infantiles.

En la categoría de películas, la más atractiva en el servicio fue Misterio a bordo, protagonizada por Jennifer Aniston, Adam Sandler y el mexicano Luis Gerardo Méndez. En segunda posición está el filme de Ryan Reynolds Escuadrón 6 y en el tercer puesto, la recién estrenada Como caído del cielo, filme de Omar Chaparro y basado en el mítico personaje de Pedro Infante.

En el rubro de las series, la primera posición la ocupa Colosio: historia de un crimen, seguida de la segunda temporada de La casa de la flores, ambas por encima de proyectos internacionales como Stranger things 3 (en cuarto lugar), The witcher (quinto) y You 2 (noveno). Otras apuestas mexicanas son Monarca y la última temporada de Club de cuervos, que destacan en la sexta y décima posición, respectivamente.

Omar Chaparro parece ser un imán para los espectadores pues, además de ocupar los primeros puestos con Como caído del cielo, destaca con Nailed it! México, que fue el reality show más popular y también el número uno en la categoría dedicada al público infantil, según datos de Netflix. A este reality le siguieron en ese rubro: You vs wild, ¡A ordenar con Marie Kondo!, Sugar Rush y Rust Valley restores”.

En shows de stand up, el primer puesto lo ocupa Franco Escamilla: Bienvenido al mundo, justo por encima de Comediantes del mundo: México y Daniel Sosa: Maleducado.

Netflix no ofreció detalles sobre su metodología, ni cifras; las listas son clasificadas como “programas y películas más populares” de 2019, y se incluyen producciones que recién se estrenaron, como la propia Como caído del cielo (24 de diciembre) y la segunda temporada de You (26 de diciembre). “Justo (se publica la lista) en la época del año cuando más personas ven Netflix”, dijo la empresa.

Películas

- Misterio a bordo. Con Sandler y Aniston, fue el mejor estreno de fin de semana en la plataforma.

- Escuadrón 6. Reynolds dirige a un grupo que busca borrar su pasado para cambiar el futuro.

- Como caído del cielo. Omar Chaparro encarna a Pedro Infante, quien regresa en un imitador.

- La cita perfecta. Un chico que se hace pasar por el novio perfecto con una app de citas.

- Triple frontera. Exsoldados se dan a la tarea de robar 75 millones a un narco sudamericano.

Realities

- Nailed It! México. Grupo de aficionados a la pastelería.

- You vs. wild. Bear Grylls enseña decisiones de supervivencia.

- ¡A ordenar con Marie Kondo! La gurú del orden llega para transformar el hogar del televidente.

- Sugar rush: Temporada 2. Competencia de pastelería.

- Sugar rush: Delicias navideñas. Con un sabor festivo.



Series

- Historia de un crimen: Colosio. Drama del asesinato del candidato presidencial mexicano.

- La casa de las flores: Temporada 2. La familia de la Mora regresa sin Verónica Castro.

- La casa de papel: Parte 3. Un nuevo atraco en puerta.

- Stranger things 3. El misterio crece en el verano de 1985.

- The witcher. Fantasía sobre un cazador de monstruos.



Stand ups

- Franco Escamilla: Bienvenido al mundo. El comediante reflexiona sobre género y romance.

- Comediantes del mundo: México. Antología con 47 comediantes.

- Daniel Sosa: Maleducado. Habla de groserías de los adultos.

- Zona Rosa. Comediantes LGBTQ+ de México.

- Liss Pereira: Reteniendo líquidos. Indaga en las mentiras y las relaciones modernas

Series para niños

- Nailed It! México. Presentado por Omar Chaparro y la chef Anna Ruiz.

- Cómo criar a un superhéroe. Una madre que protege a su hijo.

- You vs. Wild. Una visita a los lugares más hostiles de la Tierra.

- El pequeño Bheem. Las aventuras de un pequeño en la India.

- El cristal encantado: La era de la resistencia. Precuela de la clásica película de fantasía.



Documentales

- Nuestro planeta. Viaje a hábitats naturales.

- 1994. La crisis tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

- Las crónicas del taco. La historia tras los tacos más populares. b Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom. Escuchan historias de reclusos latinos mientras tocan música. b Lorena, la de pies ligeros. Maratonista de la comunidad rarámuri.