El actor Michael Pitt paga fianza y sale de prisión; es acusado de abuso sexual y estrangulamiento La Fiscalía afirmó en una acusación formal que éste había manoseado a la fuerza a su entonces novia y que, meses después, la agredió sexualmente

Recientemente, apareció en el thriller de Netflix "Reptile" y en el drama sobre boxeo "Day of the Fight", y próximamente se le podrá ver en otra película dramática, "You Can’t Win".