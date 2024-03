Eddy Valenzuela busca aprovechar su triunfo del Festival Viña del Mar

El mexicano Eddy Valenzuela, quién ganó la paloma de plata en el Festival Viña del Mar en el rubro de certamen artístico, regresó a México cargado de ilusión. No obstante, reconoce que no puede perder el piso tan pronto, y piensa seguir trabajando.

“(Llegué) con más sueños, con más metas por cumplir y con más ganas de salir adelante. Con muchos deseos y mucha hambre de seguir luchando, esto también fue una oportunidad que me ha dicho que vale la pena seguir trabajando, que vale la pena el esfuerzo y que es el camino que debo seguir”, aseguró Valenzuela en entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante su estancia en Chile, país en el que se realizan las premiaciones, la experiencia fue enriquecedora para el cantante, pues estuvo frente a una producción de alta calidad por primera vez en su carrera, lo que lo hace ambicionar volver a vivirlo pero ahora con un proyecto propio.

“Desde que llegué fue aprendizaje por la gente involucrada en el festival, me llamó mucho la atención el hecho de que toda la gente involucrada le meten un amor a cada área, a cada cosa que hacen que genuinamente me dejó impresionado Aprendí que lo que en realidad es la disciplina es tomarte las cosas en serio a ser más profesional, todavía aprendí a manejar un público de 15 mil personas a canalizar los nervios impresionantes”, contó.

Además de eso, tuvo que subirse a un foro frente a más de 15 mil personas, que no lo conocían y que iban a juzgar su trabajo, por lo que lograrlo le hace saber que puede manejar grandes públicos.

“No supe cómo le hice (para manejar tantas personas) me ganó la inercia no estaba preparado para una situación así, nadie está preparado para algo así, me había tocado esa experiencia, pero lo que le da la dificultad es que el formato competencia está difícil, no es lo mismo salir así frente a alguien que va verte a alguien que ha juzgarte, es más fácil con gente que va a verte, ese fue el verdadero reto”, aseguró.

La vivencia que tuvo el joven de 20 años lo llevó a convencerse de que la profesión que tiene como cantante es la que le apasiona y buscará preservarla hasta lograr el éxito, que para él ahora es llevar su música a miles de personas.

“Amo mi trabajo amo conectar con el público amo poder transmitirles, amo la sensación de estar arriba de un escenario, es algo que me llena el corazón independiente de la fama del dinero que puede llegar eso es extra lo importante es que me da plenitud, cuando me voy a dormir sé que hago lo que amo”, describió.

Se siente agradecido con todos los artistas del regional mexicano que han permitido a personas como él comenzar a hacer carrera en la industria. Famosos como Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Firme o Christian Nodal.

“En Chile me di cuenta que México es un país muy querido en todos lados, el tumbado regional nos ha abierto demasiadas puertas, es aprovechar esa oportunidad, seguir aventando canciones haciendo cosas, para mantener ese camino”, concluyó.

Eddy tiene un total de seis sencillos que ha decidido dar a conocer en lo que resta del año, así como comenzar a planear una posible gira en México.