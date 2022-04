"¿Dónde está Dios?", la pregunta que se hacen en esta serie que retrata guerras y dolor

"Si aquí está Dios, nadie lo ha visto", dice Jorge Said mientras intenta caminar entre las cientos de personas que huyen de Kabul, en Agfanistán, ante la llegada de los talibanes.

Niños tristes, mujeres cargando con rictus de espanto, hombre intentando proteger a sus familias, se ve como contexto. Él mismo no sabe si saldrá de ahí sin daño.

"Pasó que nos despertaban los talibanes, era un miedo de no conocerlos, no queríamos hacer contacto visual, que supieran que éramos extranjeros, periodistas, sabía que eran campesinos bajando de la montaña con agresividad", recuerda el periodista chileno, meses después de esa experiencia.

Luego de esa travesía, Said tomó sus cosas y se fue a Ucrania, convertido en zona de guerra ante la invasión rusa. Ahí corrió para salvar su vida junto con el corresponsal argentino Joaquín Sánchez.

"El principal miedo era perder el miedo a la amenaza, a veces dormíamos junto a la ventana escuchando las sirenas como parte de nuestra habitualidad", rememora por su parte el pampero.

¿En algún momento pensaron o desearon que Dios existiera, llegara y en pocos segundos pusiera fin a todo?

"Muchas veces me lo pregunté en la guerra", acepta Said, "y personas a punto de morir me respondieron que Dios estaba con ellos porque seguían vivos y es siempre la esperanza".

Ambos pasajes forman parte de la nueva temporada de "Buscando a Dios", que se estrena el próximo día 18 por el canal de paga History 2.

Además de Afganistán y Ucrania, Said recorrió México, Perú, Turquía, Senegal, Líbano, Irak, Cuba y Siria para darle forma a diez episodios que terminaron siendo la antítesis de la primera entrega,

"En aquella hablamos más de los elementos que unían de la religión y nos fuimos dando cuenta que se había perdido un poco la popularidad de las grandes religiones; el cristianismos tanto católico como ortodoxo, el islamismo no correspondían mucho a lo que hoy en términos religiosos vive la juventud", indica.

"En otros términos (ahora) vemos cómo el presidente de Rusia utiliza la religión como arma de guerra, no estamos hablando de unidad, sino incluso de la separación de la iglesia ortodoxa y de la iglesia ucraniana , vemos a la religión como conflicto y lo vemos con los talibanes que pretenden imponer un estado islámico, un país gobernado bajo una ley religiosa", explica.

En "Buscando a Dios" se verán cosas como el Día de los Muertos mexicano; la peregrinación del Gran Magal de Touba; los recorridos chiítas en suelo iraquí y la relación de los pueblos indígenas con la Madre Tierra.



rad