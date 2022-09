Disney alista estrenos en evento D23 Expo; aquí los detalles

Tras presentar algunos de sus proyectos más ambiciosos en la Comic-Con, Marvel Studios vivirá su segunda gran cita con los fans del UCM: la D23 Expo de Disney, que se celebrará entre el 9 y 11 de septiembre en Anaheim, California. Y puesto que la Casa de las Ideas tendrá un panel descomunal, que comparatirá con otros títulos no menos importantes de The Walt Disney Company como Star Wars o Avatar, no son pocos los que se preguntan ya, cuáles serán todas las novedades que Disney presentará durante el evento.

Fue hace tan solamente unas semanas cuando Kevin Feige anunció toda la lista de los proyectos que formarían parte de la Fase 5 y también, algunos de los que se enmarcarían dentro de la Fase 6. Y aunque el fandom no se sintió defraudado en absoluto, muchos tuvieron la impresión de que había cosas que se estaban guardando para este gigantesco encuentro organizado por la Casa del Ratón.

Ahora, los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel, esperan que el D23 traiga novedades sobre algunas propuestas. Y entre las más deseadas, que se anuncie cuál será el reparto del reboot de Los 4 Fantásticos. Claro que no es lo único que esperan que se confirme, ya que también aguardan ansiosos por disfrutar de nuevos adelantos y contar con la presencia de muchos de los actores y directores que conforman el UCM.

Horario de Marvel, Star Wars y Avatar en el D23

La presentación de las novedades de Marvel en la D23 tendrá lugar el 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana, horario de California.

Los fans marvelitas que residan en México, comenzarán a tener novedades de sus películas y series a partir de las 12 del mediodía. Misma hora para aquellos seguidores que residan en El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir a las 13 horas, arrancará la presentación de Marvel Studios, Lucasfilm y 20th Century Studios para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos.

En Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico el panel de Marvel Studios comenzará a las 14 horas, mientras que en otros países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) la cita arrancará a las 15 horas.

¿Qué novedades presentará Marvel Studios en la D23?

Los anuncios se llevarán a cabo en el panel Studio Showcase, y a diferencia de en la Comic-Con, la Casa de las Ideas compartirá por turnos el escenario con Lucasfilm, que traerá todas las novedades de los proyectos relacionados con Star Wars y otros titulos como Indiana Jones 5, y 20th Century Studios, que presentará lo último de la saga Avatar, cuya secuela llegará a los cines a final de año, para celebrar con los fans los adelantos de sus últimos proyectos.

Y aunque de muchos de ellos, como Armor Wars, del que, hasta el momento, tan solo se sabe gracias a su showrunner, que sigue en producción, podrían anticipar a los asistentes nuevos detalles durante su asistencia al evento. De hecho, también hay quien espera que se proyecte un nuevo tráiler de Black Panther Wakanda Forever antes de su estreno en los cines el próximo 11 de noviembre o nuevas imágenes de Ant-Man y La Avispa: Quantumania e incluso, de Guardianes de la Galaxia 3.

Sin embargo, dado que también se esperan muchas novedades en lo referente a las series del UCM, no son pocos los que apuntan a que Marvel lanzará en el D23 el primer tráiler de Secret Invasion. Y, además, Marvel también podría adelantar más detalles sobre las nuevas entregas de Vengadores: The Kang Dinasty, y su secuela, Secret War o el Blade de Mahershala Ali.

Así mismo, el encuentro sería, para muchos, la ocasión idónea para que se anunciara oficialmente Werewolf by Night, el especial de Halloween con Gael García Bernal como el Hombre Lobo de la Casa de las Ideas. Claro que no es el único que llegará a Disney

Y es que, el fandom aguarda con gran impaciencia que Marvel ponga fecha de lanzamiento al especial navideño protagonizado por los Guardianes de la Galaxia, cuyo estreno, llegaría a finales de año. Otros títulos sin novedades aún y que podrían ofrecer nuevos detalles al respecto en la D23 son la serie que Marvel centrará en Wakanda o la ficción centrada en el héroe conocido como Nova.

