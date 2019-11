Descansan en paz... y en face

San Francisco.— Hace un año, un equipo de Facebook decidió visitar Oaxaca para conocer de cerca la tradición del Día de Muertos.

Ahí hay cementerios con miles de veladoras que iluminan rostros difíciles de descifrar, gente que parece nostálgica por recordar a sus difuntos y alegre por tenerlos presentes.

Esto parece confuso si no se vive en México, pero los integrantes del área de Facebook, llamada Memorialization, pueden entenderlo.

Ellos trabajan a diario con la muerte: su departamento hace que el perfil de alguien fallecido se convierta en una cuenta conmemorativa, es decir, que rinda homenaje a esa persona manteniendo sus publicaciones enmarcadas con la frase “En memoria de”.

“Nuestros perfiles son una colección de recuerdos que compartimos con las personas que nos importan, después de fallecidos, pueden servir como espacio para que nuestros allegados se unan”, considera Alice Ely, gerente de producto de Memorialization.

“Es importante para nosotros en Facebook considerar profundamente cómo se deben tratar estos perfiles, qué pasa con lo que dejamos en vida y cómo podemos nosotros ayudar a los que están sufriendo”.

Estrellas del ciberespacio

“¿Qué pasaría si Abraham Lincoln hubiese tenido un perfil de Facebook?”, reflexiona la gerente de producto. “Eso es algo que queremos alentar, aunque siempre damos a las personas la opción de eliminar su perfil”.

El ejemplo es preciso. Todos los perfiles, no sólo los de los famosos, serán un testimonio de vida para generaciones futuras, cuando los usuarios actuales hayan fallecido.

En Facebook buscan que los usuarios piensen cómo quieren ser recordados: “Si quieren que sus hijos vean cómo eran de jóvenes o que sus bisnietos los conozcan a través de su perfil. Necesitamos asegurarnos de que quieren ser preservados, o respetar esa decisión y que se pueda eliminar el perfil”, aclara Ely.

México está entre los primeros cinco países con más usuarios de esta red, por lo que son comunes las muestras de afecto no sólo en perfiles personales, también en el de celebridades, como sucedió con José José en septiembre pasado.

Facebook no ha tomado una decisión clara respecto a los perfiles oficiales de famosos. Si una celebridad tiene una cuenta personal, ésta puede convertirse en una conmemorativa bajo el mismo proceso del de cualquier persona, pero no así en su cuenta profesional. Esta última (llamada Página de Facebook), no incluye aún la opción “En memoria de”, que sí tienen los perfiles comunes.

Una persona de confianza o un familiar de un fallecido están autorizados para hacer de ese perfil una cuenta conmemorativa. La Página de Facebook, por el contrario, es editada por administradores, quienes no necesariamente tienen relación cercana con la celebridad y, si lo desean, pueden eliminarla.

Un mundo vivo y diverso. El legado digital es un tema delicado porque la muerte es una decisión personal y se percibe de distinta manera en cada país.

México no es el único lugar que ha visitado el equipo de Memorialization, sus investigaciones han requerido de sociólogos, etnólogos y hasta sacerdotes en diferentes latitudes. En el sudeste asiático, por ejemplo, descubrieron que algunas familias consideran que es difícil que el alma de sus seres queridos vaya al Cielo, si tiene fotos en Facebook.

“El duelo realmente no puede generalizarse ni predecirse.”

Son únicos para cada persona y en diferentes culturas, religiones y países. Investigamos mucho para tratar de entender esto”, dice Ely.

De momento, aclaran en su departamento, el tema todavía no se centra en si se trata de una figura pública o no, sino en individuos. “Queremos que las personas encuentren consuelo y apoyo a través de recuerdos de sus seres queridos”.