De Anel Noreña tiene exclusividad con Televisa

La ex esposa de José José, Anel Noreña, desaíra y se porta grosera con la prensa porque afirma que tiene exclusividad con Televisa y cuentan que hasta les ha dicho: “Ay, quítense”. Anel ha participado recientemente en el programa Hoy. “No estoy, no puedo dar entrevistas, tengo un contrato con Televisa y no puedo dar entrevistas a nadie” y ante la insistencia dijo: “Que no puedo mi vida”, “ay, quítense, quítense”.

Suárez Gomís no discrimina, sólo define

Si alguien es asiduo en dar su opinión en redes sociales ese es Héctor Suárez Gomís, quien constantemente se enfrasca en conversaciones con otros usuarios de Twitter. Ya sea para tratar temas políticos o defenderse de las críticas, el comediante no se queda callado y respondió a otro tuitero sobre una publicación suya de López Obrador: “No te discriminaría porque mereces exactamente el mismo trato que yo y a pesar de ser un embrión de pejelagarto, un apóstol de la 4T, un acomplejado y un gran resentido, no te insulto, te defino. ¡Gracias por tu enseñanza!”

Promueven Narcos sin hablar de narcos

“No pueden hablar del narcotráfico, ni de narcos, ni de situaciones políticas” le dijeron a Paulina Gaitán, Teresa Ruiz y Luis Guzmán, actrices de la serie Narcos, que después de una conferencia de prensa para promocionarla. A la hora de las entrevistas en los que se abordaban temas políticos y de narcotráfico, éstas eran cortadas de tajo por los publirrelacionistas. “De eso no se puede preguntar”, advertían. ¿Y entonces de qué?