Creo que hoy soy más consciente: Abel Pintos

A veces la vida de los artistas parece estar marcada por la perfección, pero lo cierto es que son tan de carne y hueso como todos, sólo que muchos mantienen esa parte en privado.

El cantante argentino Abel Pintos ha sido abierto al compartir sus defectos como persona, pues aunque ahora está felizmente casado con su pareja y es padre, hubo un tiempo en el que fue una persona tóxica. Al preguntarle por qué decidió compartirlo, expresó:

“Me doy cuenta de que años atrás fui muy tóxico en la relación que tengo con mi pareja (y tenemos con tanta felicidad actualmente), cuando lo compartes ya no te preocupas si alguien te dice: ¡ay, fue tóxico, cómo puede ser!, termina siendo parte de la sanación, y de saber quién es uno y elegir cómo quieres relacionarte con los demás. Hoy no sé si soy mejor persona pero soy más consciente”, dijo a este medio.

Desde su óptica, la vida es eso, un constante cambio para el que hay que estar abiertos, dispuestos a actuar diferente, a cuestionarse, a ser una mejor versión de sí mismo.

“Hay una frase que a mí me gusta que es bastante sonsa pero me parece muy sabia: para encontrar resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Me parece bastante lógico pero curiosamente lo aplicamos muy poco. Cuando yo sentí que quería cambiar mi foco, algunas cosas en mí tuve que empezar por reconocer otrascosas, hacer una autocrítica y sincerarme, aprender a reírme de mí mismo también. Después compartirlo con los demás termina siendo parte de esa liberación”, comentó.

A principios de abril, Abel estrenó una versión bachata de su tema “Abrazándonos”, junto a Francisca Valenzuela.

El tema, indicó, sale en una actualidad en la que estamos reaprendiendo a abrazarnos tras la pandemia y en el que estamos volviendo a bailar, dos cosas que seconjuntan en esta pieza musical.

“Me gustan desde niño los abrazos, con ellos se pueden decir muchas cosas. El baile tiene que ver con el amor propio, me gusta mucho bailar desde niño, no se me da mucho pero con el tiempo he encontrado la manera de divertirme y de amarme bailando, de reírme de mí mismo, es parte de mi vida y son dos expresiones favoritas para mí”, expresó.