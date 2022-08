Constanza Creel cumple 18 años: Así ha cambiado la hija de Edith González

Era la pequeña princesa de mamá y su mayor orgullo, así lo manifestó en varias ocasiones Edith González (q.e.p.d.), hoy Constanza Creel llega a la mayoría de edad, llevando su vida lejos de los reflectores pero dando señales de que sigue las enseñanzas de su famosa madre, quien siempre se manifestó en pro de la mujer.

Constanza llegó al mundo el 17 de agosto de 2004, cuando Edith tenía 41 años de edad y había decidido ser madre soltera, porque en su momento no quiso revelar el nombre del padre, incluso en una entrevista para Canal Once, transmitida en 2017, compartió que su embarazo le costó su salida de la telenovela "Mujer de madera", la cual protagonizaba, y hasta su adiós de Televisa.

El secreto sobre de quién era hija Constanza se mantuvo durante cuatro años, hasta que una revista sacó a la luz en 2008, una copia de su acta de nacimiento donde aparecían los apellidos Creel González, además del nombre del político Santiago Creel; a quién no le quedó más remedio que aceptar públicamente que había reconocido a la niña como hija suya.

Fue entonces que Edith ya no tuvo reparos en hablar al respecto y ese mismo año le dio una entrevista a la revista ¡Hola!, en la cual comentó que su embarazo no había sido planeado pero sí recibido y aceptado con mucho amor y cariño, que el entonces secretario de Gobernación siempre estuvo al pendiente de ella y aunque no estuvo presente en el momento del parto, sí conoció a Constanza a los pocos días de nacida y quedó enamorado, además de que su relación se transformó en una gran amistad.

Así durante 14 años Edith González se dedicó a ser una gran mamá para su hija, con quien iba de un lado a otro y que de vez en cuando compartía en sus redes sociales lo que hacían juntas, como el practicar ballet, una de las grandes pasiones de la protagonista de "Corazón Salvaje" (1993) y "Doña Bárbara" (2008).





Constanza ya no era una niña

Antes de fallecer Edith se encontraba muy emocionada y ocupada con los preparativos de la fiesta de 15 años de su hija, la cual sería muy tradicional con vestido de gala y cena familiar, pero después de su partida la familia se reunió en algo muy íntimo y le entregaron a la joven el regalo que su mamá había planeado para esa fecha tan especial, un viaje para la quinceañera y sus amigas, porque la actriz quería que su hija conociera el mundo.

A pesar de que Lorenzo Lazo, viudo de Edith, manifestó su deseo de tener la custodia de Constanza y que la propia actriz había estipulado que fuera su madre la señora Ofelia y su hermano Víctor Manuel, quienes se hicieran cargo de ella, al final fue su papá biológico Santiago Creel quien se hizo cargo de ella, siendo recibida con mucho cariño por Paulina Velasco, esposa de su papá, quien le preparó una recamara para su llegada; y sus medias hermanas Paulina y Miranda.

A partir de ese momento Constanza se ha dejado ver poco, pero en abril de 2022 se dieron a conocer algunas imágenes suyas donde el parecido con su madre, sobre todo en su juventud, es sorprendente y es muestra de que heredó su belleza.

Desde la muerte de su madre el 13 de junio de 2019, la joven Constanza ha mantenido un perfil bajo e incluso sus redes sociales se manejan como privadas, pero cada vez que hace una aparición pública los seguidores de su mamá reaccionan emocionados de verla cómo ha crecido y el parecido que guarda con sus mamá.

También hizo una aparición en la marcha del Día Internacional de la Mujer de este año, donde acudió con cubrebocas y un cartel que decía: "Yo quiero vivir, no sobrevivir". La joven dijo a los medios que de esta forma honraba la memoria de su mamá, quien comulgaba con la idea de un mundo más equitativo.

"Hoy fue a la marcha, protesté por cada mujer desaparecida, violada, violentada, tocada sin su consentimiento, arrebatada de su inocencia o de su vida y por un movimiento que incluye respeto a las personas trans. Con esto mantengo en vida la memoria de mi mamá y los valores que me enseñó”, dijo Constanza.

El pasado 2 de mayo, junto a su padre Santiago Creel y su esposa Paulina Velasco, asistieron al evento ecuestre Longines Global Champions Tour México, donde estuvieron acompañados de su media hermana Paulina, en esa ocasión la hija de la actriz lució un atuendo muy rockero.

También el 15 de junio fue captada sentada al lado de la tumba de su mamá, a quien visitó con guitarra en mano y le estuvo cantando durante un largo rato. Su tío Víctor Manuel había ya hablado de las inclinaciones artísticas de su sobrina, asegurando que es muy buena cantando y tocando la guitarra, pero aún no se sabe hacía dónde se va a dirigir su vocación.

Sobre la posibilidad de crear una fundación a nombre de Edith González, donde se tomarán causas como la lucha contra el cáncer de ovario y a favor de la equidad de género, es algo que su tío dijo será una realidad en cuanto Constanza cumpla la mayoría de edad, porque quiere que esté en igualdad de circunstancias que todos los adultos en el momento de tomar decisiones.

