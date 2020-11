"Todo en juego", la cinta que muestra el sueño infantil de ser beisbolista

Un niño que presencia un asesinato, enmedio de su primer amor y sus sueños de ser beisbolista profesional, es el eje central de "Todo en juego", filme que se encuentra en Cineteca Nacional.

Ópera prima de ficción de Alfredo Marrón Santander, se ubica en 1989 con un niño de 13 años que va despertando a la vida mientras tiene que huir del homicida quien se da cuenta que alguien lo observó.

El adolescente debutante Emmanuel Torres fue elegido tras meses de casting, contando con el respaldo actoral de Mónica del Carmen (Año bisiesto) en el papel de su madre; Luis Alberti (Mano de obra) en el de antagónico y Dagoberto Gama (Morelos) como dueño de un comercio.

Mazunte, en Oaxaca, sirvió como locación principal para la historia escrita por María Diego ("Mujeres que trabajan" y "Valores de México").

"Me gustaron muchas cosas del guión: que fuera un drama, pero no una historia sórdida y en el guión era claro que los protagonistas tenían que ser niños de la costa, no chilangos llevándolos para allá", cuenta el realizador Marrón Santander.

El exdirector de Once Niños detalla que el casting para "Todo en juego" se efectuó por toda la costa de Oaxaca, de Puerto Ángel a Puerto Escondido y después hubo talleres de tres semanas previo al rodaje.

Por ubicarse en 1989, cuando muchos servicios no había en esa región oaxaqueña, el equipo de producción debió cuidar los detalles.

"Había ido de joven a la zona de Mazunte y tenía claro que ahí debía ser, fue una zona que tuvimos que cuidar mucho porque ahora la mayoría de pueblos están invadidos por los postes, caminos mal hecho y requirió mucho del trabajo nuestro para que viera sin eso.

"La gente del lugar se acercaba y nos decía que así era entonces, se alumbraban con velas y así, todo lo que se ve en la película ya no existe", comenta.

"Todo en juego" se filmó entre 2015 y 2016, pero por diversas razones no había podido salir a pantalla.

Ahora en Cineteca Nacional estará tentativamente este mes, para estrenar en simultáneo el próximo día 20 en Filmin Latino y posteriormente transmitirse en televisiones públicas de la República Mexicana. En diciembre llegará a plataforma digital de paga.

El cine mexicano contabiliza pocas películas protagonizadas por niños o que pueden ser vistas por el público infantil. En los últimos 20 años, además de las cintas animadas, se recuerdan "Atlético San Pancho", "Bacalar" y "Tesoros".

"De por vida a los niños siempre se les ha dejado muy de lado, dicen que son el futuro y por eso no los toman en cuenta, pero son el presente", subraya Marrón Santander.

El cineasta adelanta que ya se están escribiendo el guión de la secuela.

rad