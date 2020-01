EN VIVO ONLINE. Ceremonia de los Globos de Oro 2020, lista de ganadores

La ceremonia de los Globos de Oro dio inicio esta noche en el Hotel Beverly Hilton de California en voz del polémico anfitrión Ricky Gervais, que participa por quinta vez en los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"Vamos a reírnos a costillas de ustedes, y recuerden: son bromas", fueron las palabras del presentador se caracteriza por su humor incisivo y sin filtros; la última ocasión que encabezó los premios fue hace cuatro años.

El primero de quien hizo broma fue Joe Pesci, a quien el presentador "confundió" con Baby Yoda. Luego habló de la falta de gente de color en la ceremonia, alegando que la HFPA es racista. "Íbamos a hacer un segmento de duelo pero cuando vi que la gente que se murió no fue diversa, eran casi todos blancos", bromeó.

El creador y estrella de "The Office" en su versión inglesa estuvo en enero de 2016: antes del escándalo de conductas sexuales inapropiadas en la industria del entretenimiento, la controversia #OscarsSoWhite y la elección del impeachment del presidente Donald Trump.

Sus blancos humorísticos incluyeron en esa ocasión cirugías plásticas, Mel Gibson, Bill Cosby, Caitlyn Jenner y bromas obscenas sobre el uso como juguete sexual de su propia estatuilla de los premios.

La ceremonia de hoy tiene lugar un día antes del inicio de la selección del jurado en el juicio en Nueva York contra el productor de cine Harvey Weinstein por cargos de violación y agresión sexual. Weinstein ha negado los cargos.

Los 25 ganadores de los Globos de Oro fueron elegidos por 87 miembros de la HFPA. Netflix destaca entre los nominados con proyectos como "El irlandés", "Los dos papas", "Historia de un matrimonio", "The Crown" y "Dolemite es mi nombre".

¿Dónde ver la ceremonia de los Globos de Oro?

La transmisión televisada EN VIVO inició con la alfombra roja a las 18:00 horas (hora de Los Ángeles y la Ciudad de México) y la ceremonia iniciará a las 19:00 horas.

Puede verse en Latinoamérica por el canal TNT (TNT HD en el 870 de Dish; Canal 610 de izzi; Canal 415 de Sky)

Lista completa de nominados y ganadores

Mejor Película Dramática

'El Irlandés'

'Joker'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Los dos papas'

Mejor Película Comedia o Musical

'Yo soy Dolemite'

'Jojo Rabbit'

'Puñales por la espalda'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Rocketman'

Mejor Director

Bong Joon-ho - 'Parásitos'

Martin Scorsese - 'El Irlandés'

Quentin Tarantino - 'Érase una vez en... Hollywood'

Sam Mendes - '1917'

Todd Phillips - 'Joker'

Mejor Película de Animación

'Frozen 2'

'El Rey León'

'Mr Link'

'Toy Story 4'

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

Mejor Película Extranjera

'Dolor y gloria'

'Parásitos'

'Retrato de una mujer en llamas'

'Los Miserables'

'The Farewell'

Mejor Guión

'Historia de un matrimonio'

'Parasitos'

'Los dos papas'

'El Irlandés'

'Érase una vez en Hollywood'

Mejor Actriz de Drama

Scarlett Johansson - 'Historia de un matrimonio'

Saoirse Ronan - 'Mujercitas'

Renée Zellweger - 'Judy'

Charlize Theron - 'Bombshell'

Cynthia Erivo - 'Harriet'

Mejor Actor de Drama

Antonio Banderas - 'Dolor y gloria'

Christian Bale - 'Le Mans '66'

Joaquin Phoenix - 'Joker'

Jonathan Pryce - 'Los dos papas'

Adam Driver - 'Historia de un matrimonio'

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Ana de Armas - 'Puñales por la espalda'

Awkwafina - 'The Farewell'

Cate Blanchett - 'Dónde estás, Bernadette'

Emma Thompson - 'Late night'

Beanie Feldstein - 'Súper empollonas'

Mejor Actor de Comedia o Musical

Leonardo DiCaprio - 'Érase una vez en... Hollywood'

Taron Egerton - 'Rocketman'

Daniel Craig - 'Puñales por la espalda'

Roman Griffin Davis - 'Jojo Rabbit'

Eddie Murphy - 'Yo soy Dolemite

Mejor Actriz de Reparto

Kathy Bates - 'Richard Jewell'

Annette Bening - 'The Report'

Laura Dern - 'Historia de un matrimonio'

Jennifer Lopez - 'Estafadoras de Wall Street'

Margot Robbie - 'Bombshell'

Mejor Actor de Reparto

Tom Hanks - 'Un amigo extraordinario'

Anthony Hopkins - 'Los dos papas'

Joe Pesci - 'El irlandés'

Brad Pitt - 'Érase una vez en... Hollywood'

Al Pacino - 'El Irlandés'

Mejor Canción

'El rey león

'Cats'

'Frozen 2'

'Rocketman'

'Harriet'

Mejor Banda Sonora

'Mujercitas'

'Motherless Brooklyn'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Joker'

Mejor Serie de Drama

'Big Little Lies'

'The Crown'

'Killing Eve'

'The Morning Show'

'Succession'

Mejor Actor en Serie de Drama

Brian Cox - 'Succession'

Kit Harington - 'Juego de Tronos'

Rami Malek - 'Mr. Robot'

Tobias Menzies - 'The Crown'

Billy Porter - 'Pose'

Mejor Actriz en Serie de Drama

Jennifer Aniston - 'The Morning Show'

Olivia Colman - 'The Crown'

Jodie Comer - 'Killing Eve'

Nicole Kidman - 'Big Little Lies'

Reese Witherspoon - 'The Morning Show'

Mejor Serie de Comedia

'Barry'

'Fleabag'

'El método Kominsky'

'La maravillosa Mrs. Maisel'

'The Politician'

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Christina Applegate - 'Dead to Me'

Rachel Brosnahan - 'La maravillosa Mrs. Maisel'

Kirsten Dunst - 'On Becoming a God in Central Florida'

Natasha Lyonne - 'Russian Doll'

Phoebe Waller-Bridge - 'Fleabag'

Mejor Actor en Serie de Comedia

Michael Douglas - 'El método Kominsky'

Bill Hader - 'Barry'

Ben Platt - 'The Politician'

Paul Rudd - 'Living With Yourself'

Ramy Youssef - 'Ramy'

Mejor Miniserie o Película de Televisión

'Catch-22'

'Chernobyl'

'Fosse/Verdon'

'The Loudest Voice'

'Unbelievable'

Mejor Actor de Miniserie o Película de Televisión

Christopher Abbott - 'Catch-22'

Sacha Baron Cohen - 'The Spy'

Jared Harris - 'Chernobyl'

Russell Crowe - 'The Loudest Voice'

Sam Rockwell - 'Fosse/Verdon'

Mejor Actriz de Miniserie o Película de Televisión

Kaitlyn Dever - 'Unbelievable'

Joey King - 'The Act'

Helen Mirren - 'Catherine the Great'

Merritt Wever - 'Unbelievable'

Michelle Williams - 'Fosse/Verdon'

Mejor Actor Secundario de Serie, Miniserie o Película de Televisión

Alan Arkin - 'El método Kominsky'

Kieran Culkin - 'Succession'

Andrew Scott - 'Fleabag'

Stellan Skarsgard - 'Chernobyl'

Henry Winkler - 'Barry'

Mejor Actriz Secundaria de Serie, Miniserie o Película de Televisión

Patricia Arquette - 'The Act'

Helena Bonham Carter - 'The Crown'

Toni Collette - 'Unbelievable'

Meryl Streep - 'Big Little Lies'

Emily Watson - 'Chernobyl'