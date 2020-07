Doctor Strange entra a una tienda de comics y sorprende a fans

¿Qué harían si se encuentran al verdadero Dr, Strange entrando en una tienda de comics? pues a lo mejor lo mismo que hicieron algunos de los que se encontraban en una tienda de historietas cuando vieron llegar a Benedict Cumberbatch caracterizado como el Hechicero Supremo.

Y es que un video inédito que compartió el director de la película de Marvel, Scott Derrickson, en su cuenta de Twitter, se puede ver al actor entrar a una tienda de comics, dejando paralizados del asombro a los compradores y saludando a los encargados quienes sin más tomaron sus teléfonos para fotografiarlo.

Dicho momento fue captado en el 2016, cuando estaban por terminar las grabaciones de la cinta que tiene conexión con los sucesos en "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

"Mientras filmaba en Manhattan justo en frente de una tienda de cómics, espontáneamente le sugerí a Benedict que entrara y estuvo de acuerdo", es lo que el cineasta escribió arriba del video.

Never before shown moment.

While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1

(@scottderrickson) July 28, 2020