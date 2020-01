"Cindy la Regia" prefiere la libertad que una boda

Cindy, una niña bien de toda la vida, está celebrando su cumpleaños número 24. Ella pertenece a una familia acaudalada de Nuevo León. En su fiesta, llevada a cabo en su enorme mansión, están sus amigos de toda la vida, gente de la alta sociedad de su ciudad.

En medio de toda la festividad y felicidad que le puede proporcionar tener todo lo que desea, su novio —con quien lleva ocho años— le propone matrimonio, algo con lo que ella y sus amigas habían soñado desde que eran pequeñas.

Entre la emoción de la proposición, Cindy, una chica rubia y vestida con ropa de marcas lujosas, comienza a sentir mareo, sofocación y el aire le falta; el “sí, acepto” no logra salir de su boca, ¿por qué?, la joven descubre en ese momento que quizá con lo que siempre soñó, no es necesariamente lo que quiere.

Para las protagonsitas de Cindy la Regia, este panorama no está alejado de la realidad y, aunque es cierto que la mayoría de la población mexicana no vive en la opulencia del personaje, confiesan que los preceptos impuestos a mujeres y hombres en el país desde hace décadas siguen pesando sobre las nuevas generaciones.

“La manera de pensar de mi abuela era tan cerrada que pensaba que, si yo era actriz, nunca me iba a casar, y no quería que terminara sola o con muchos, eso me parece interesante de la película porque digo, ¿cómo es posible que estamos en 2020 y aún hay personas que siguen pensando así?, que creen que las mujeres deben casarse y dedicarse a la familia; quien quiera hacerlo está bien pero también hay quienes queremos otras cosas y no se nos debe juzgar por ello”, dijo Cassandra Sánchez Navarro, quien da vida a Cindy.

En la película que estrena este viernes, Cindy tiene a Angie, quien además de ser su prima es una amiga que la ayuda en su descubrimiento personal, mientras vive en la Ciudad de México. Este personaje es interpretado por Regina Blandón, quien también confesó que ha padecido la presión social que se les impone a las mujeres.

“De parte de mi madre son más conservadores, mi abuela casi se infarta cuando le dije que quería ser actriz, aún no lo asimila y espera que en algún punto corrija mi camino. Fui a escuela católica y fue totalmente distinto a como crecí en casa. Mi abuela me dijo que nadie me iba a aguantar, porque todas las actrices siempre terminan solas o divorciadas y yo ya le cumplí porque me casé y divorcié. Mis papás me apoyaron, así que creo que hasta ahora he roto con ‘el deber ser’”, confesó.

Un reflejo de la regia realidad

En este filme, en el que también participan Martha Debayle y Diego Amozurrutia, figuran actores como Giuseppe Gamba (Rosario Tijeras) y Diana Bovio (Mirreyes contra Godínez). Es esta última, originaria de Nuevo León, quien reveló qué tan cierto o no es como se refleja en la pantalla grande a las chicas de su estado natal.

“Yo soy de Monterrey y es cierto lo que refleja la película, al menos en mi experiencia, ya que naces con esta idea de crecer, tener novio, casarte y tener una súper boda, tener una camioneta e irte de shopping a McAllen (Texas) a comparr ropa y está padre y divertido, pero eso no puede ser todo, al menos no todas las mujeres ni de Monetrrey ni de México queremos eso, en mi caso quise ser actriz.

“Querer dedicarme a esto hizo que mi novio me dejara porque él no estaba dispuesto a casarse con una actriz que besaría a muchos hombres, aunque fuera actuado”, dijo.

Esta comedia mexicana, basada en el popular personaje de Ricardo Cucamonga hace 15 años, es dirigida conjuntamente por Catalina Aguilar Mastreta (Todos queremos a alguien) y Santiago Limón (Hasta quela boda nos separe).