Cincuentones famosos

Este domingo Luis Miguel cumplió ¡50 años! Pero, además de El Sol -al que francamente sí se le nota el cincuentón-, hay otros famosos que te puede sorprender que cumplan el medio siglo este año. El 'problema' es que varios de ellos se ven como nosotros en ¡nuestros treinta! Ya sé, ya sé, hablo por mí... Aquí, estas celebridades que celebran su cumpleaños de oro en 2020.

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a [email protected], o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres.

Mariah Carey



A la diva pop, ganadora de cinco Grammys no le gustan los cumpleaños. Según Mariah, estas celebraciones 'no son reales' e, independientemente de que le tocó cumplir medio siglo en plena cuarentena -su cumpleaños fue el 27 de marzo-, de cualquier modo no tenía planeado festejar el llegar a su medio siglo.

Ella siempre ha dicho que los números no son sus amigos, en 2015, reveló a la revista 'People': "Creo que debo permanecer eternamente indiferente ante la edad. Francamente, cuando tú mismo te pones un número es como ¿por qué? ¿por qué hacerte eso?". Mariah dijo también que su equipo de maquillistas y estilistas son los responsables de mantenerla luciendo como luce.

Pero el que no se vea de la edad que tiene no sorprende, pues el año pasado, cuando cumplió 49 y hablando del tema de la edad, la diva dijo al sitio 'Complex': "No tengo cumpleaños. No nací, las hadas me depositaron aquí" #AaaahOk.

2) Melania Trump



Nacida el 26 de abril de 1970, en unos cuantos días más, la primera dama de los Estados Unidos cumplirá apenas 50 años, lo cual quiere decir que su marido, Donald Trump, le lleva, nada más y nada menos, que ¡23! Sin embargo, de acuerdo con el diario 'International Business Times', Donald Trump le pedía a Melania que mintiera acerca de su edad, pero no para hacerla parecer mayor, sino ¡todo lo contrario! De acuerdo con la publicación, el hoy presidente de los Estados Unidos le rebajó tres años a la edad de su entonces novia, de 29 a 26, para que no se pensara que le gustaba salir con mujeres 'mayores'.

Al parecer, Melania no tiene mucha suerte con sus festejos, pues el año pasado la Casa Blanca eligió para felicitarla una fotografía en la que se la ve sentada sola, en un sofá de la oficina oval de la Casa Blanca, rodeada de fotógrafos, que ¡están viendo para otro lado! Sobra decir que fue el blanco de numerosos memes por días y días. A ver qué se le ocurre este año...

3) Matt Damon



Su carrera es ya tan larga, que tal vez a muchos les sorprenda que este actor, con eterna cara de niño, cumplirá 50 años en octubre de 2020. Pero, a juzgar por sus declaraciones, este significativo cumpleaños no le preocupa. Incluso suena bastante emocionado cuando ha hablado de ello; hace diez años, en una entrevista con el diario digital 'The Independent', cuando estaba por cumplir 40, declaró: "Clint (Eastwood) hace que la madurez se vea bastante deseable. Hice una entrevista acerca de 'Invictus' (filme que protagonizó) con Morgan Freeman el año pasado, y cuando alguien mencionó que estaba a punto de cumplir los 40, Morgan dijo: 'Está a punto de entrar a las mejores dos décadas de su vida'. Así que, escuchar a hombres que realmente admiro decir cosas como esa, con el vigor que tienen, hacen que la edad no sea una cosa traumática ni nada parecido. Tal vez después me 'freakearé', pero hasta ahora no ha sucedido".

4) Rachel Weisz



La inolvidable Evie, del filme de culto 'La Momia', trata de que la edad la ayude a enfocarse en lo importante. La actriz, cuya carrera floreció tarde para los estándares hollywoodenses, no ha dejado que el hacerse mayor la detenga, de hecho, cree que la ha liberado. Cuando tenía 45 años -cumplió 50 el 7 de marzo-, dijo en una entrevista con la revista 'More':

"Todos nos hacemos mayores y todos moriremos. Al madurar, te enfrentas con más frecuencia a tu mortalidad, pero también es duro ser joven. Es difícil no saber quién eres.

Mis veintes fueron dolorosos a veces, ahora tengo sabiduría y experiencia, sé lo que me interesa y antes no. Estoy mucho más enfocada en lo que es importante para mí y pierdo mucho menos el tiempo. Eso es un gran alivio".

5) Jennifer Connelly



Increíblemente, Jennifer Connelly no se ve ni un minuto mayor que cuando hizo el papel de la esposa engañada de Bradley Cooper en la película 'A él no le gustas tanto'. Está - y se ve- increíble. Sin embargo, ella, al igual que otras estrellas hollywoodenses rondando la cincuentena, sabe que en ese medio (bueno, y en todos, no nos hagamos) con la edad vienen los juicios y las críticas, pero en lugar de dejar que Hollywood la haga sentirse mal acerca de madurar, Jennifer planea recibir la cincuentena -el 12 de diciembre- con los brazos abiertos. En 2015, ella dijo en una entrevista con la revista 'More': "Relacionamos la belleza de una mujer con la edad, y eso es muy triste. Es una pena que muchos de nosotros no sepamos valorar la belleza de una mujer mayor, ni aceptarla en nosotras mismas. No quiero borrar mi historia de mi cara", haciendo clara referencia a que no piensa pasar por el bisturí, como muchas de sus compañeras de profesión.