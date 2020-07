Chao ofrece cálido homenaje a personal de salud que lucha contra el Covid-19

“Ellos son los verdaderos héroes”, dijo el cantante Juan Carlos Nieto mejor conocido como Chao, al dedicar un concierto a todos los trabajadores de los hospitales que combaten la pandemia causada por el Covid-19, en donde parte de lo recaudado en su presentación será donado al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

“Este concierto va dedicado a los que trabajan en los hospitales, a los doctores que están en la primera línea combatiendo la enfermedad. Siento que los cuatro meses que llevamos algunos en cuarentena soportando este maldito bicho (sic), pues no habíamos hecho un homenaje real a esta gente”, dijo el intérprete durante su show.

“Todos los artistas que cantamos en las redes sociales como ‘Resistiré’ está bien, pero no se nos había ocurrido hacer un homenaje a esta gente, a los sanitarios, a los doctores, a esta gente que trabaja en los hospitales, los que están dedicado a la primera línea a luchar contra el Covid-19 y quiero que todos les aplaudamos, porque realmente se lo merecen… ellos son los verdaderos héroes”, ahondó.

Desde el Foro Colibrí ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México, se inició la transmisión a las 20:00 horas con temas como “Personalidad”, “Si vuelves”, “La celosa” y “Compartiendo tu amor”, entre otros.

El momento más conmovedor de la noche fue cuando Chao estrenó un nuevo tema musical, el cual escribió durante la cuarentena y está dedicado a todo el personal de los hospitales, después de que un amigo le dijo que muchos doctores estaban muy desanimados por perder a sus pacientes a causa del virus.

“Mi amigo me dijo que en el Hospital General toda la gente que trabaja ahí se sentía triste, deprimida, cosa que no lo tienen permitido, porque son los que tratan a los pacientes de Covid-19, entonces al no permitirles estar desanimados, no saben en dónde poner todos esos sentimientos, sobre todo cuando hay mucha gente muriendo, se sienten peor, porque ellos están para salvar vidas, entonces lo pasan muy mal”, explicó.

Fue así que escribió “Vacunas de amor”, una canción que, sin esperar nada a cambio, todo el personal del hospital sorprendió al cantautor cuando le regresaron la canción cantada por ellos mismos.

“Entonces se me ocurrió estrenar este tema hoy con las verdaderas voces de los artífices, con las voces de los doctores, gente que trabaja en el hospital. Tuvimos un apoyo increíble de la directora del hospital Guadalupe Guerrero”, agregó.

También mencionó que una parte de lo que se recaude en su presentación será destinado a ayudar al voluntariado del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

La noche continuó con temas como “Sevillanas”, “Amor sin límite”, “Sólo soy para ti”, “Me gusta ser sonrisa” un tema que les dedicó a Ilse, Ivonne y Mimí, quienes conformaron Flans, cerrando la velada con “Hoy por ti".

