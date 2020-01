Casi sin dinero, mexicana logra una nominación

Al contestar la llamada, lo primero que la diseñadora Mayes C. Rubeo dice es que es 100% mexicana... “¡y con mucho orgullo!”

En su tono de voz se nota el entusiasmo de quien ha sido nominada a uno de los máximos galardones del cine. Rubeo competirá por el Oscar a Diseño de vestuario por la cinta Jojo rabbit.

“Después de tanto machetear da mucho gusto ser reconocida por el trabajo y aquí estoy muy feliz llevando el nombre de México en alto”, dice Mayes en entrevista con EL UNIVERSAL.

Rubeo sabe que si algo la ha llevado al lugar en el que está es la perseverancia del mexicano y pensar que no existe el “no”, porque para la película de Taika Waititi tuvo que hacer milagros.

“Tuvimos muy poca preproducción y muy poco dinero, pero poquísimo dinero. Lo importante es que nosotros amamos a nuestro director y sabíamos que traía un muy buen proyecto y no nos queríamos quedar abajo del tren, así que nos subimos.

“Hicimos realmente milagros con los vestuarios usando mi propia colección de telas, favores especiales; fue muy sufrida la cosa en ese sentido pero el proyecto era tan increíble y todos los días mis asistentes y yo decíamos: ‘este equipo de trabajo es un sueño’”, relata.

Esta no es la primera gran producción en la que trabaja Mayes. En su lista hay títulos como Apocalypto, Avatar y Thor: Ragnarok; sin embargo, comparte que en cuanto al trabajo en su propio país sí ha sido difícil.

“En el momento en que me tocó darle duro en México no tuve oportunidades y no son muchas las que todavía tengo en mi país. Nadie es profeta en su propia tierra; yo hago mi lucha por acá y la he hecho bien, no tengo nada que pedir”.

Aunque no lo conoce, la diseñadora se dice honrada de representar a México junto a Rodrigo Prieto y espera trabajar con algún cineasta mexicano.