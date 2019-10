Carmen Salinas podrá en su ofrenda un espacio para José José

Ahora que se acerca la celebración del Día de muertos en México, la actriz Carmen Salinas compartió que no es un tema del que le guste ser cuestionada, sin embargo, en estos días comenzará a poner su ofrenda donde habrá un espacio para su amigo José José.

"A mí me choca que siempre me pregunten de la muerte y a quién le voy a dejar cuando me muera mis cosas, no pregunten eso", recriminó la actriz.

Y continuó: "De la muerte ya sabemos que se lleva lo que más amamos en la vida. No te puedo hablar de ella, me cae muy gorda".

Carmen es una de las 100 mujeres mexicanas que prestaron su imagen para el libro Entre catrinas, creado por el fotógrafo Jonathan Klip, quien realizó una serie de imágenes con las famosas caracterizadas de catrina y que busca reunir fondos para la fundación infantil "Make a wish".

"Me gustó todo: las fotos, que todo lleve a un fin que es ayudar a los niños con cáncer, hacerte presente y poder apoyar esa causa tan grande que está haciendo este muchacho", comentó durante la presentación del libro la noche de este martes.

Por otra parte, la actriz compartió su emoción por recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas hace unos días, y dijo no conocer del tema en torno al hijo de "El Chapo" Guzmán pues ella no estaba en México.

"No lo conozco. Estaba yo en Las Vegas develando mi placa, me llevé a mi hija, mi yerno, mis nietos, dos hermanos. Estábamos todos llorando, yo no podía cantar mi himno, cantaron el americano y el mexicano y para mí fue un orgullo y un honor estar cerca de Elvis Presley, Julio Iglesias, José José, me dio gusto estar cerca de ellos", dijo.

"Qué diera porque El chatito estuviera, Pedrito y vieran todos esos logros que aún Dios me sigue dando".

Próximo proyecto. En 2020 el público de Carmen podría verla en el cine Hollywodense pues, adelantó, ya está considerando propuestas de trabajo que de concretarse comenzaría a grabar en enero.

"(Hay propuesta) de una película mexicana y una norteamericana. No puedo decir el nombre porque no he firmado contrato de ninguna de las dos", explicó.

"Está muy buena la americana, estoy leyéndola, casi mis escenas todas son en español, pero mis hijos los que ponen ahí sí hablan inglés y no quieren hablar conmigo en español los condenados", adelantó.