Cara Delevigne da de qué hablar con su extraño comportamiento en los Billboard

La actitud de Cara Delevigne en la entrega de los premios Billboard está dando de qué hablar, pues la modelo llamó la atención desde un inicio, cuando en la alfombra roja se acercó y le gritó a Megan Thee Stallion, además de que le ayudó con su vestido para que las fotos salieran espectaculares.

Lo más extraño vino después, cuando Delevigne no se le despegó a Megan y en las fotografías apareció haciendo muecas extrañas y graciosas; medios internacionales reportan que la modelo anduvo por todo el lugar detrás de varias famosas, por lo que en redes sociales muchos la han señalado de acosadora.



AP.

Se viralizó el momento en el que Megan ganó el Billboard a Mejor artista femenina de rap y Cara Delevingne estaba a su lado, casi "encima de ella", señalan los cibernautas, quienes condenaron su actitud.

Delevingne estuvo por toda la ceremonia en el MGM de Las Vegas y le tomó fotos a Doja Cat, DJ Khaled y Fat Joe, aunque para ello tuviera que tirarse al suelo.



Cara Delevingne on the floor taking photos of Doja Cat, Fat Joe and DJ Khaled at the #BBMAs. pic.twitter.com/8MtwBJi0W7

— Pop Crave (@PopCrave) May 16, 2022