La cantante y empresaria Hayley Williams, conocida por ser la voz de Paramore, interactuó este fin de semana con sus seguidores de redes sociales; sin embargo dentro de la dinámica muchos corazones salieron rotos, pues "The Only Exeption", una canción amada por muchos excepto por la intérprete.

Un usuario de Twitter lre preguntó a la intérprete de "Decode" y "Misery Business" cuál era su top cinco de canciones, por lo que ella respondió que eran "Future", "Crazy Girls", "Fast in my car", "Last Hope" y "Aint it fun".

Además agregó que básicamente los dos últimos álbumes de Paramore eran a su consideración los mejores de la banda, por lo que a muchos sorprendió.



1. Future (live)

2. Crazy Girls

3. Fast In My Car

4. Last Hope

5. Aint It Fun basically, the last 2 paramore albums are our best. nooo contest. https://t.co/i6wI8NflAd — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) June 28, 2020

Algunos seguidores recordaron los trabajos que hicieron en discos como "Riot!" y "Brand New Eyes", los cuales fueron el segundo y tercer disco respectivamente.

Y tal fue la presión hacia Williams que ella realizó otro tuit en el que dijo: "Saben qué, al demonio", y dijo que su top cinco era cualquier canción excepto "The Only Exception".



u kno wut, fuck it... BNE top 5: 1. Anything

2. Except

3. The

4. Only

5. Exception https://t.co/zbGGjWXKN1 — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) June 28, 2020

"The Only Exception" formó parte del disco "Brand New Eyes", de 2009.

