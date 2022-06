Brilla la inclusión en los Premios Tony

La 75 entrega de los Premios Tony brilló por demostrar que la inclusión es primordial en el teatro. Desde el Radio City Music Hall de Nueva York la ceremonia que premia a lo mejor de los espectáculos en Broadway dio el premio más importante como Mejor musical a "Strange Loop", una puesta que cuenta la historia de Usher, un escritor queer que escribe un musical sobre un escritor queer negro que escribe un musical.

Esta obra dio también a Jennifer Hudson la oportunidad de convertirse en una de las pocas artistas que conforman la lista EGOT, una terminación de la industria con la que se denomina a los pocos que han logrado conseguir un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. La actriz de 40 años logró este estatus con su victoria por producir "A Strange Loop".

"Esta brillante y divertida obra maestra expone el corazón y el alma de un joven artista que lucha con sus deseos, identidad e instintos que ama y odia", dijo Hudson antes de la presentación musical.

Esta obra también fue la más nominada de la noche con 11 candidaturas, sin embargo durante el espectáculo destacaron los premios a "The Lehman Trilogy", que consiguió el premio a la Mejor obra y "Company", que ganó el premio al mejor regreso musical.

Entre las favoritas también estaba MJ, protagonizada por Myles Frost, el intérprete de 23 años que da vida a Michael Jackson en un homenaje que revive la historia del cantante mientras se prepara para la gira mundial Dangerous de 1992.

Frost dedicó el premio a su madre, a quien le reconoció la labor de criar a "un hombre negro fuerte".

"Yo sólo rezo para que lo que yo sea te haga sentir orgullosa", afirmó Myles, quien antes ofreció un número musical que fue presentado por los dos hijos de 'La leyenda del pop': Prince y Paris Jackson.

Una de las más premiadas fue "Company", con cinco premios. Esta puesta cambió del musical clásico de Stephen Sondheim a una historia más centrada en las mujeres.

Joaquina Kalukango se encargó de consolidar el poder de los afroamericanos en este espectáculo, pues no sólo hizo que el público se pusiera de pie después del musical de "Paradise Square", cuya interpretación del himno del programa "Let it Burn" emocionó a todo el público, sino que también alzó el premio como mejor actriz principal en un musical "'Paradise Square' examina el conflicto entre irlandeses-americanos y afroamericanos durante la Guerra Civil", señaló la actriz.

Entre otras presentaciones también se llevó a cabo un In memoriam dirigido por Billy Porter en el que se honró la memoria de actores como William Hurt, Sidney Poitier, Peter Scolari, Robert Morse, Joan Didion y Stephen Sondheim. En redes sociales el actor John Stamos se manifestó en contra de que no se haya incluído en la lista al actor Bob Saget, quien falleció en enero del 2022.

La conductora de la noche fue Ariana DeBose, quien acaba de ganar un Premio Oscar por su actuación en "West Side Story", de Steven Spielberg. Además se homenajeó a figuras como Angela Lansbury por su trayectoria en el teatro y James C. Nicola, quien recibió un Premio Tony Especial.

ayef