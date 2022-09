Billboard Latino: Este es el verdadero motivo por el que Alejandra Guzmán no se presentará en los premios

La cantante Alejandra Guzmán ya no se presentará en la ceremonia de los premios Billboard de la música Latina que se llevarán a cabo este jueves en Miami, Florida. La cantante tenía planeado hacer un acto durante el homenaje a Raphael, por su trayectoria artística.

El motivo no es por la dislocación de cadera que sufrió éste miércoles, 28 de septiembre, durante un concierto en Washington, más bien fue debido a que no encontró boletos para viajar hacia Estados Unidos.

Así lo confirmó su manager en entrevista con EL UNIVERSAL, quien dijo que no había vuelos debido al huracán Ian que se encuentra actualmente en la zona de Florida.

“A mí me preguntan que si va a estar y yo respondo que no, es por lo del tema del huracán, no es por lo de la cadera, porque no hay vuelos. No va a estar y hasta donde sé otros artistas tampoco por la misma situación ”, explicó.

Debido a su ausencia en el show, el mánager dijo que lo más probable es que desde ayer se haya regresado a la Ciudad de México.

Otros artistas que están programados para cantar en el homenaje a Raphael son CNCO, que ya está en Miami, y también Ángela Aguilar, quien no ha aclarado, hasta el momento, si continúa en pie su show o cancelará.

