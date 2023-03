Belinda habría obligado a este ex novio a firmar contrato de confidencialidad sobre su relación

Un nuevo capítulo amoroso de la vida de Belinda se conoció hace unos días, cuando José Ángel Bichir afirmó que tuvo un romance con la artista de 33 años, pero que no puede dar detalles al respecto por un contrato que firmó. En un encuentro con la prensa el histriónico 35 años fue muy claro.

El hijo de Odiseo Bichir participó del rodaje de “Amigos por siempre” y también del programa “Divina Comida”. Quizás fueron estas relaciones de colegas las que dispararon su romance. Lo cierto es que en contacto con varios medios, el actor confesó que salió con Belinda en 2022 y mencionó que nunca negó tal relación, como se dijo en un reportaje.

“Eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firmé un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, fue lo que dijo el integrante del elenco de “José José: El príncipe de la canción”. Ante la insistencia de una re-confirmación de su romance por parte de la prensa, el joven fue más claro.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas [...] Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada. De pronto sale ese reportaje, me parece muy triste”, fue la total sinceridad de José Ángel Bichir.



Incluso se animó a dar su opinión acerca de la ruptura escandalosa entre la actriz y Christian Nodal: “No es nada mi amigo, estoy a favor del team Belinda, obviamente, entonces de Nodal no tengo buenas referencias, pero lo reconozco como buen cantante [...] Te puedo decir que le deseo suerte, porque él es muy joven, pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien”.